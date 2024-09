Ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος είναι και επικεφαλής της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ που εργάζεται για την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς, δήλωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παρουσιαστεί μια πιο λεπτομερής πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Έπειτα από 11 μήνες πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ο Μπερνς επεσήμανε ότι εργάζεται πολύ σκληρά πάνω «σε κείμενα και δημιουργικές φόρμουλες» σε συνεργασία με τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, προκειμένου να καταλήξουν σε μια πρόταση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές ώστε να επιτευχθεί εκεχειρία.

«Θα κάνουμε αυτή την πιο λεπτομερή πρόταση, ελπίζω τις επόμενες μερικές ημέρες, και μετά θα δούμε», επεσήμανε ο Μπερνς σε εκδήλωση των Financial Times στο Λονδίνο στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής της υπηρεσίας κατασκοπείας της Βρετανίας (MI6) Ρίτσαρντ Μουρ, σε μια άνευ προηγουμένου κοινή τους εμφάνιση.

Ο Μπερνς πρόσθεσε ότι είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης και πρόσθεσε ότι ελπίζει οι ηγέτες και από τις δύο πλευρές να αναγνωρίσουν «ότι έχει έρθει επιτέλους η ώρα να κάνουν μερικές δύσκολες επιλογές και μερικούς δύσκολους συμβιβασμούς».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της CIA, το 90% του κειμένου έχει συμφωνηθεί, όμως το τελευταίο 10% είναι πάντα το πιο δύσκολο.

«Η ελπίδα μου είναι, ξέρετε, να κατανοήσουν τι διακυβεύεται εδώ και να είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν μπροστά σε αυτή τη βάση», σημείωσε.

Σε κοινό άρθρο γνώμης στην εφημερίδα Financial Times το Σάββατο, ο Μπερνς και ο Μουρ υπογράμμισαν τις κοινές προσπάθειες στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας, με τον Βρετανό αρχικατάσκοπο να τονίζει ότι είναι κρίσιμο η Δύση να συνεχίσει να βοηθά το Κίεβο.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η διεθνής παγκόσμια τάξη -το ισορροπημένο σύστημα που οδήγησε σε σχετική ειρήνη και σταθερότητα και προσέφερε αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο, ευκαιρίες και ευημερία- απειλείται με τρόπο που δεν έχουμε δει από τον Ψυχρό Πόλεμο», ανέφεραν χαρακτηριστικά.



«Η επιτυχής καταπολέμηση αυτού του κινδύνου» βρίσκεται στα θεμέλια της ειδικής σχέσης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, σημείωσαν. Μία από τις «άνευ προηγουμένου σειρά απειλών» που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, είναι ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος διανύει τον τρίτο χρόνο του, μετά την εισβολή της Ρωσίας, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι κ.κ. Μουρ και Μπερνς δήλωσαν ότι «η διατήρηση της σταθερής πορείας είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ» όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «δεν θα τα καταφέρει». Η σύγκρουση έδειξε πώς η τεχνολογία μπορεί ν΄αλλάξει την πορεία του πολέμου και υπογράμμισε την ανάγκη «προσαρμογής, πειραματισμού και καινοτομίας», υποστήριξαν ακόμη.

Και συνέχισαν: «Πέρα από την Ουκρανία, συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε για να διακόψουμε την απερίσκεπτη εκστρατεία σαμποτάζ σε όλη την Ευρώπη που διεξάγεται από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες και την κυνική χρήση της τεχνολογίας για τη διάδοση ψεμάτων και παραπληροφόρησης, που έχει σχεδιαστεί, για να μπει σφήνα ανάμεσα μας».

