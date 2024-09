Ζελένσκι: Διαβεβαιώσεις Μελόνι για στήριξη της Ουκρανίας - Συνάντηση με Βίλντερς

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι συναντήθηκε με τον Ολλανδό πολιτικό Γκερτ Βίλντερς, επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος στο ολλανδικό κοινοβούλιο, στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ του Τσερνόμπιο στην Ιταλία.

«Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε την Ολλανδία και όλο τον ολλανδικό λαό για τη συνολική τους στήριξη προς την Ουκρανία: αμυντική, οικονομική και ανθρωπιστική», ανέφερε ανακοίνωση στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Ζελένσκι και Βίλντερς συζήτησαν το σχέδιο ειρήνευσης της Ουκρανίας.

Νωρίτερα στο περιθώριο του οικονομικού φόρουμ The European House- Ambrosetti που διεξάγεται στη λίμνη Κόμο ο Ουκρανός πρόεδρος συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τον διαβεβαίωσε για τη συνέχιση της στήριξης της χώρας της προς το Κίεβο.

«Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω!», τόνισε η Μελόνι απευθυνόμενη στους συμμετέχοντες στο φόρουμ, αλλά και στην κοινή γνώμη η οποία, σύμφωνα με την ίδια, «είναι λογικό που ανησυχεί με τον πόλεμο».

Αν και πολλές κυβερνήσεις στη Δύση τονίζουν την ακλόνητη στήριξή τους προς την Ουκρανία στον πόλεμό της κατά της Ρωσίας, είναι αντιμέτωπες με μια διχασμένη κοινή γνώμη, καθώς η σύγκρουση παρατείνεται.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι, αν εγκαταλειφθεί η Ουκρανία «αυτό δεν θα φέρει ειρήνη, αλλά χάρο» και θα έχει οικονομικές επιπτώσεις «πιο σοβαρές από όσο μας κοστίζει σήμερα να στηρίζουμε την Ουκρανία».

«Δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα της ρώσικης προπαγάνδας» και να πιστέψουμε ότι η τύχη της Ουκρανίας είναι προδιαγεγραμμένη, τόνισε η Μελόνι.

Από την πλευρά του ο Ζελένσκι, μετά τη συνομιλία που είχε με τη Μελόνι, έγραψε στο Χ: «Ευχαριστώ την Τζόρτζια και τον ιταλικό λαό για τη στήριξή τους και τις κοινές τους προσπάθειες να αποκατασταθεί μια δίκαιη ειρήνη».

