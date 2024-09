Ουκρανία: Συντρίμμια ρωσικού drone βρέθηκαν δίπλα στο κτίριο της ουκρανικής βουλής (pics)

Συντρίμμια από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, που καταρρίφθηκε στη διάρκεια νυκτερινής ρωσικής επίθεσης, βρέθηκαν δίπλα στο κτίριο του ουκρανικού κοινοβουλίου, ανέφερε το κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του στο Telegram, ενώ η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα πως η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας συνολικά 67 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, 58 από τα οποία οι ουκρανικές δυνάμεις μπόρεσαν να καταρρίψουν.

❗️ As a result of tonight's russian drone attack, the wreckage of a downed drone was found near the Verkhovna Rada building.



