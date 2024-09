Κένυα: Σε 21 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε σχολικό κοιτώνα (pics&vid)

Η πυρκαγιά που ξέσπασε μέσα στον κοιτώνα δημοτικού σχολείου στην κεντρική Κένυα μετρά ήδη 21 νεκρούς, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε βράδυ Σαββάτου η κυβέρνηση, ενώ δεκάδες μαθητές εξακολουθούν να αγνοούνται, βυθίζοντας τις οικογένειες στην αγωνία.

We need to Re-evaluate our Disaster Preparedness/Response & Management policies.Inspect all institutions on safety measures. Carry out safety drills.Introduce Basic First aid lessons to all Primary & Secondary schools in Kenya🇰🇪 @citizentvkenya @ntvkenya @LarryMadowo #IsioloGirls pic.twitter.com/MzLNn4hjjT