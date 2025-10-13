Γαλλία: Στις 21 Οκτωβρίου μπαίνει στη φυλακή ο Νικολά Σαρκόζι

Στις 21 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η 5ετής έκτιση ποινής φυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, σε φυλακές της χώρας, όπως μετέδωσε τη Δευτέρα το δίκτυο RTL.

Ο Σαρκοζί θα φυλακιστεί στις φυλακές «Υγεία», εντός του Παρισιού. Πρόκειται για φυλακές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις ανθρώπων και όπου οι φυλακισμένοι δεν έρχονται σε επαφή με άλλους κρατούμενους. Αμέσως μετά την φυλάκιση του έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση έκτισης της ποινής εκτός της φυλακής, με ειδικό βραχιολάκι.

Υπενθυμίζεται πως ο Σαρκοζί κρίθηκε προ εβδομάδων ένοχος για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία του 2007 από τη Λιβύη.

Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μουαμάρ Καντάφι.

Είναι η τρίτη φορά που ο Σαρκοζί καταδικάζεται για απατηλές κατηγορίες.