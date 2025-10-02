Γαλλία: Πολιτικές διαβούλευσης για το σχηματισμό κυβέρνησης, εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων

Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σήμερα στην Γαλλία, μετά τις δύο προηγούμενες του Σεπτεμβρίου, και αναμένεται να γίνουν αισθητές κυρίως στους τομείς των μεταφορών, της παιδείας και γενικότερα του δημόσιου τομέα, ενώ τα συνδικάτα έχουν προαναγγείλει πάνω από 240 δράσεις στο σύνολο της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών, 75.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται «επί ποδός πολέμου». Εκ παραλλήλου ο εντολοδόχος πρωθυπουργός του προέδρου Μακρόν, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, συνεχίζει τις επαφές του με τις ηγεσίες των συνδικάτων και των πολιτικών κομμάτων με στόχο τη δημιουργία ενός κυβερνητικού σχήματος που θα έχει εξασφαλισμένη την επιβίωση του από την Εθνοσυνέλευση.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναμένεται να παρουσιάσει, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το σχέδιο ενός νέου κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, με λιγότερες δόσεις δημοσιονομικής λιτότητας, σε σχέση με αυτό του προηγούμενου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού, που προέβλεπε την εξοικονόμηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ από το γαλλικό κράτος. Η πρώτη αντίδραση των συνδικαλιστικών οργανώσεων υπήρξε ωστόσο αρνητική, ενώ ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αναμένεται να έχει αύριο, Παρασκευή, διαδοχικές συναντήσεις με τις ηγεσίες του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού και του Σοσιαλιστικού κόμματος.