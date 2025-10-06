Politico, Reuters

Το τρίτο κατά σειρά αδιέξοδο του Μακρόν μόλις σε έναν χρόνο και μάλιστα μία ημέρα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης σηματοδοτεί η παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί. Με το προεδρικό στρατόπεδο να βρίσκεται πλέον σε πλήρη διάλυση και τον Γάλλο πρόεδρο να είναι πιο απομονωμένος από ποτέ, η Μαρίν Λεπέν και οι συνεργάτες της, με επικεφαλής τον Ζορντάν Μπαρντελά, έχουν το βλέμμα στραμμένο στην εξουσία, κινούμενοι σε ρυθμούς προεκλογικής εκστρατείας.

Παρά την παραίτηση του Λεκορνί, ο Μακρόν του ζήτησε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, σε μία ύστατη προσπάθεια για εξεύρεση λύσης.

Οι αποχωρήσεις από την κυβέρνηση συνεχίζονται, με τον διορισθέντα στην ηγεσία του υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων, Μπρουνό Λεμέρ, να αποσύρει τη συμμετοχή του από την υπό παραίτηση κυβέρνηση του πρωθυπουργού, λόγω της οποίας τίθεται επίσης σε κίνδυνο ο προϋπολογισμός του 2026.

Την ίδια στιγμή, από το περιβάλλον του προέδρου διαρρέουν στο BFMNTV ότι ο Μακρόν «θα αναλάβει τις ευθύνες του» σε περίπτωση αποτυχίας των τελευταίων διαπραγματεύσεων του πρωθυπουργού.

Μπραντελά: Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε

«Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, εξερχόμενος από συνάντηση με τη Λεπέν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στο Παρίσι, καλώντας τον Μακρόν «να διαλύσει τη Βουλή τώρα» και να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Politico, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Εθνικό Συναγερμό προβάδισμα 33-34%, σχεδόν διπλάσιο από το ποσοστό του κόμματος του Μακρόν, το οποίο πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση, πίσω από την Αριστερά. Αν και ο Γάλλος πρόεδρος μπορεί να επιχειρήσει να καθυστερήσει τις εκλογές, ενδεχομένως ορίζοντας έναν νέο πρωθυπουργό από τον προοδευτικό χώρο, η πίεση για επιστροφή στις κάλπες αυξάνεται διαρκώς.

Για την Λεπέν, μια νέα εκλογική αναμέτρηση θα είναι και προσωπική δοκιμασία, καθώς εκτίει πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι η απόφαση «δεν θα σταθεί εμπόδιο» στη στρατηγική του κόμματος.

«Περιμένουμε πλέον τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», είπε ανώτατος σύμβουλος της Λεπέν. Σύμφωνα με πηγές, στη χθεσινή εσωκομματική σύσκεψη ρυθμίστηκαν λεπτομέρειες της προεκλογικής στρατηγικής, με έμφαση στη διανομή περιφερειών, αφισών και υποψηφίων.

Από πλευράς τους, οι Βρυξέλλες ανησυχούν με την ολοένα και αυξανόμενη πανευρωπαϊκή άνοδο της ακροδεξιάς τη στιγμή που ο Μπαρντελά εκφράζει ήδη τη δυσαρέσκειά του για την Ευρώπη του Μακρόν. «Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό· ήρθε η ώρα να σπάσουμε και με την Ευρώπη του Μακρόν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού.

Reuters: Γιατί η παραίτηση της γαλλικής κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο τον προϋπολογισμό του 2026

Η παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί γίνεται επίσης λίγες μόνο ημέρες προτού η κυβέρνηση υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026 στο κοινοβούλιο. Κατόπιν τούτου, το Reuters παραθέτει μία ανασκόπηση των πιθανών εξελίξεων.

Πιθανότητα να απαιτηθεί έκτακτη νομοθεσία για τον προϋπολογισμό

Η επιδείνωση της κρίσης θα διαταράξει τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2026, αυξάνοντας την πιθανότητα να απαιτηθεί έκτακτη νομοθεσία για τη διατήρηση της λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η κυβέρνηση έχει προθεσμία έως τις 7 Οκτωβρίου για να υποβάλει το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2026, αν και το σύνταγμα επιτρέπει κάποια ευελιξία έως τα μέσα του μήνα.

Ωστόσο, με τόσο λίγο χρόνο για τον διορισμό νέου πρωθυπουργού και υπουργικού συμβουλίου, είναι όλο και πιο απίθανο η κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να καταθέσει το νομοσχέδιο εντός της προθεσμίας.

Σε αυτή την περίπτωση, οι νομοθέτες θα πρέπει να ψηφίσουν έκτακτη νομοθεσία για να εγκρίνουν τις δαπάνες, τη φορολογία και τον δανεισμό από την 1η Ιανουαρίου έως την έγκριση του πλήρους προϋπολογισμού.

Η Γαλλία κατέφυγε σε τέτοια έκτακτα μέτρα τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του τότε πρωθυπουργού Μισέλ Μπαρνιέ, ακυρώνοντας τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του για το 2025.

Παράταση των ορίων δαπανών για το 2025 - Εκτός από τις συντάξεις

Αν και ο προσωρινός νόμος θα αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης, όπως αυτό που συνέβη στις ΗΠΑ, επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς στα δημόσια οικονομικά.

Δαπάνες: Η κυβέρνηση μπορεί να εκδώσει διατάγματα για τη μεταφορά των ορίων δαπανών του 2025 στο 2026, παγώνοντας ουσιαστικά τις περισσότερες δαπάνες χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό.

Συντάξεις: Μια σημαντική εξαίρεση αποτελούν οι συντάξεις, οι οποίες αυξάνονται αυτόματα με τον πληθωρισμό, ενδεχομένως προσθέτοντας δισεκατομμύρια σε κόστος.

Φορολογία: Οι υπάρχοντες φόροι μπορούν να συνεχίσουν να εισπράττονται, αλλά οι φορολογικές κλίμακες δεν μπορούν να προσαρμοστούν στον πληθωρισμό. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει χιλιάδες νοικοκυριά που σήμερα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος να υπόκεινται σε αυτόν.

Δανεισμός: Ο νόμος επιτρέπει στην κυβέρνηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να συνεχίσουν να εκδίδουν ομόλογα στις κεφαλαιαγορές.

Πώς θα είναι το χρονοδιάγραμμα μετά τη διάλυση του κοινοβουλίου

Εάν ο Μακρόν αποφασίσει να διαλύσει το κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές –όπως απαιτούν ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης– το χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση ακόμη και του έκτακτου προϋπολογισμού θα μπορούσε να είναι δίχως συνοχή.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, πρέπει να προηγηθεί τουλάχιστον 20ήμερη προεκλογική εκστρατεία πριν από τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των εκλογών, ακολουθούμενη από δεύτερο γύρο μια εβδομάδα αργότερα.

Έπειτα από αυτό, οι νεοεκλεγμένοι βουλευτές θα χρειαστούν αρκετές ημέρες για να οργανωθούν και να αναλάβουν επίσημα τα καθήκοντά τους.

Αυτό θα άφηνε πολύ λίγο χρόνο τον Δεκέμβριο στο νέο κοινοβούλιο για να ψηφίσει προσωρινά μέτρα για τον προϋπολογισμό πριν από την έναρξη του 2026.