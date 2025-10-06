Γαλλία: Οι αγορές δεν βλέπουν «φως στο τούνελ» του αδιεξόδου

Το ερώτημα «και τώρα, τι;» για την πορεία της Γαλλίας μετά και από την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται πως έχει απαντηθεί ήδη από τις αγορές.

Και η απάντηση που φαίνεται πως δίνουν οι επενδυτές δεν επιτρέπει μεγάλη αισιοδοξία, ούτε για την επόμενη μέρα αλλάς -κυρίως- ούτε για το άμεσο μέλλον του «πυλώνα» της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

Η άμεση αντίδραση των αγορών στο νέο πολιτικό αδιέξοδο για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ήταν η αναμενόμενη.

Ο βασικός δείκτης στο χρηματιστήριο του Παρισιού, CAC 40, υποχωρούσε 1,53% στις 7.958 μονάδες στις 13:30 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) ενώ νωρίτερα είχε φτάσει να πέφτει έως και 2,2%.

Οι μετοχές των ισχυρών τραπεζών (BNP Paribas, Societe Generale, Credit Agricole) έχαναν από 4% έως 5%.

Η απόδοση του κρατικού 10ετούς ομολόγου της Γαλλίας ενισχύθηκε κοντά στο 3,6%, με αποτέλεσμα το ασφάλιστρο που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικά ομόλογα, αντί για γερμανικά ομόλογα με βαθμολογία ΑΑΑ, να ανέλθει σε 86,54 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.Αυτό το spread έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του 2012, στις 90 μονάδες βάσης, τον Νοέμβριο του 2024.

Ακόμα, τα credit default swaps - ένα παράγωγο που αντανακλά το κόστος ασφάλισης έναντι κρατικής χρεοκοπίας - αυξήθηκαν σε 41 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο, από 38 μονάδες βάσης την Παρασκευή, παρ' όλο που και τότε είχε προεξοφληθεί η πτώση του Λεκορνί από την πρωθυπουργία.

Τα σενάρια για την επόμενη μέρα, ενόψει του 2027

Η κίνηση στα γαλλικά ομόλογα αντανακλά τις μεγάλες ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του κρατικούς χρέους.

Κοινός παρανομαστής στις πτώσεις του Λεκορνί και των προκατόχων του από την πρωθυπουργία είναι τα μέτρα λιτότητας που θέλουν να περάσουν για να περιοριστεί το χρέος και να επανέλθει η Γαλλία στον «δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας», όπως λένε οι υποστηρικτές των μέτρων.

Και κρίνοντας πως από το 2022 και τις τελευταίες προεδρικές εκλογές, ο Μακρόν έχει «δαπανήσει» ήδη 5 πρωθυπουργούς, η εν λόγω ρητορική φαίνεται πως δεν αποδίδει στο Παρίσι...

Και δεν φαίνεται πως θα μπορούσε να υπάρξει μια λύση στα προβλήματα της Γαλλίας στον ορίζοντα, δεδομένου του ότι δεν φαίνεται πως μπορεί να υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η απόφαση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές, όπως ζήτησαν την Δευτέρα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η επενδυτική τράπεζα Berenberg υποστήριξε πως ο Γάλλος πρόεδρος έχει μπροστά τους 3 επιλογές, καμία εκ των οποίων δεν φαίνεται θετική:

Θα μπορούσε να ορίζει ως πρωθυπουργό ένα κεντρώο πολιτικό ή ένα τεχνοκράτη. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή δεν φαντάζει βιώσιμη, κρίνοντας και από τους 3 προηγούμενους πρωθυπουργούς (Λεκορνί, Φρανσουά Μπαϊρού και Μισέλ Μπαρνιέ ) που είχαν ένα τέτοιο προφίλ.

και ) που είχαν ένα τέτοιο προφίλ. Θα μπορούσε να ορίζει πρωθυπουργό προερχόμενο από την κεντροαριστερά ή την άκρα δεξιά του «Εθνικού Συναγερμού» (RN) . Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αντιστρέψει το μεταρρυθμιστικό προφίλ που θέλει να έχει ο Μακρόν (όπως με την απόφαση για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στη Γαλλία).

. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αντιστρέψει το μεταρρυθμιστικό προφίλ που θέλει να έχει ο Μακρόν (όπως με την απόφαση για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στη Γαλλία). Θα μπορούσε να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Ωστόσο, αυτές λογικά θα έφερναν ένα κοινοβούλιο που δεν θα είχε ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση με την τρέχουσα σύνθεση του. Ακόμα, μια τέτοια κίνηση θα ενείχε τον κίνδυνο περαιτέρω ενίσχυσης της άκρας δεξιάς του RN του Ζορντάν Μπαρντελά και της Μαρίν Λεπέν.

Σημειώνεται ακόμα πως ο Εθνικός Συναγερμός προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές, συγκεντρώνοντας περίπου το 32% στην πρόθεση ψήφου. Ακολουθεί το κεντροαριστερό «Νέο Λαϊκό Μέτωπο» με 25% και στην τρίτη θέση -με μεγάλη απόσταση- είναι το Enseble του Μακρόν, με 15%.

Το πολιτικό μέλλον του Μακρόν μοιάζει ιδιαίτερα δυσοίωνο εν όψει και του 2027, όταν είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν οι επόμενες προεδρικές εκλογές. Ο ίδιος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος για τρίτη συνεχόμενη θητεία για το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της χώρας, ενώ έχει τονίσει πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη θέση του.

Μένει να φανεί το κατά πόσο η παραίτηση του πέμπτου πρωθυπουργού που όρισε από τη νίκη του στις εκλογές του 2022 μπορεί να του αλλάξει τη γνώμη...