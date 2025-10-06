Γαλλία: Παραιτήθηκε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία - Η Λεπέν ζήτησε βουλευτικές εκλογές

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αποτελεί παρελθόν από την πρωθυπουργία της Γαλλίας, μόλις λίγες εβδομάδες μετά από τον διορισμό του στο αξίωμα από τον πρόεδρο της χώρας, Εμανουέλ Μακρόν και μόλις 14 ώρες μετά από την ανακοίνωση που έκανε για τον σχηματισμό του νέου υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή.

Το Ελιζέ ανακοίνωσε πως ο 39χρονος Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση του στο γραφείο του προέδρου και πως ο Μακρόν την έκανε αποδεκτή τη Δευτέρα.

Στην πρώτη δήλωση που έκανε μετά από την παραίτηση του, ο Λεκορνί υποστήριξε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δρουν λες και έχουν αυτά την πλειοψηφία» στο γαλλικό κοινοβούλιο.

«Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του» πρόσθεσε.

Εκλογές ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Αμέσως, το ακροδεξιό κόμμα, «Εθνικός Συναγερμός» ζήτησε από τον πρόεδρο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εφήμερος Πρωθυπουργός δεν είχε περιθώριο ελιγμών, και ήταν σίγουρα ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν που σχημάτισε την κυβέρνησή του (...) δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ο ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντέλα στο BFM TV.

Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale.



Le Rassemblement National se tiendra prêt à assumer ses responsabilités et à gouverner si les Français lui accordent une majorité.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, τόνισε πως μετά τις εξελίξεις «η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών»

«Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζητούμε την άμεση συζήτηση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για καθαίρεση του Εμανουέλ Μακρόν», έγραψε ο Ζαν Λυκ - Μελενσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» στο X.

Après la démission de Sébastien Lecornu, nous demandons l'examen immédiat de la motion déposée par 104 députés pour la destitution d'Emmanuel Macron.

Επίσης, ο Ολιβιέρ Μπλανσάρ, πρώην κύριος οικονομολόγος του ΔΝΤ, έγραψε στο Χ ότι «δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι είχαν στο μυαλό τους ο Μακρόν/Λεκορνί παρουσιάζοντας, περισσότερο ή λιγότερο, την ίδια κυβέρνηση με μία αρκετά αντιδημοφιλή προσθήκη. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το πόσο η συζήτηση επικεντρώνεται στα πρόσωπα και όχι στα ζητήματα».

Hard to understand what was in Macron/Lecornu's minds in presenting more or less the same government, with one largely unpopular addition. But equally striking is the degree to which the discussion is about people, and not about issues.

Υπενθυμίζεται πως, στον απόηχο των αλλαγών στη σύνθεση της κυβέρνησης, ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ανέφερε τη Δευτέρα πως το κόμμα του θα καταψηφίσει στην ψήφο εμπιστοσύνης που ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας την Τρίτη.

Ωστόσο, η παραίτηση του Λεκορνί αναμένεται να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, όπως και τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμένη για τις 17:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας).

Όπως σχολιάζει το Reuters, η σύνθεση της νέας κυβέρνησης προκάλεσε την οργή τόσο των αντιπάλων όσο και των συμμάχων, οι οποίοι τη θεωρούσαν είτε υπερβολικά δεξιά είτε ανεπαρκώς δεξιά, εγείροντας ερωτήματα για τη διάρκεια της θητείας της, ενώ η Γαλλία βρισκόταν ήδη σε βαθιά πολιτική κρίση, χωρίς κανένα κόμμα να κατέχει πλειοψηφία σε ένα «κατακερματισμένο» κοινοβούλιο.

Σημειώνεται πως ο 39χρονος είναι ο 5ος πρωθυπουργός που παραιτείται του αξιώματος από το 2022 και τις τελευταίες προεδρικές εκλογές που κέρδισε ο Μακρόν.

Μάλιστα, ο Λεκορνί είχε τη μικρότερη θητεία, μένοντας στην πρωθυπουργία μόλις για 27 μέρες, ενδεικτικό των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στην πολιτική «αρένα» της Γαλλίας ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η κυβέρνηση του Λεκορνί «άντεξε» μόλις 14 ώρες, ούσα η πιο σύντομη στη μοντέρνα πολιτική ιστορία της Γαλλίας.

Πτώση στο Χρηματιστήριο του Παρισιού

Παράλληλα, ο δείκτης CAC του Παρισιού υποχώρησε κατά 2,05% μετά την παραίτηση Λεκορνί.

Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι γαλλικές τράπεζες, με τη Societe Generale, την BNP Paribas και την Credit Agricole να υποχωρούν όλες πάνω από 5%.