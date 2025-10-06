Παρά την παραίτηση Λεκορνί το πρωί της Δευτέρας, ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον ίδιο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα «μέχρι το βράδυ της Τετάρτης», σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Λεκορνί παραιτήθηκε απροσδόκητα νωρίτερα τη Δευτέρα, αφού δεν κατάφερε να πείσει τα πολιτικά κόμματα να συμφωνήσουν σε νέο υπουργικό συμβούλιο.

Ο Μακρόν ανέθεσε στον Λεκορνί «την ευθύνη να διεξαγάγει τις τελικές διαπραγματεύσεις έως το βράδυ της Τετάρτης, προκειμένου να καθοριστεί μια πλατφόρμα δράσης και σταθερότητας για τη χώρα», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του προέδρου.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει τώρα τρεις βασικές επιλογές: Μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό, ο οποίος στη συνέχεια θα πρέπει να προτείνει νέο υπουργικό συμβούλιο· μπορεί να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές· ή μπορεί να παραιτηθεί ο ίδιος — κάτι που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα κάνει.

Η προθεσμία για την κατάθεση του τακτικού προϋπολογισμού λήγει τη Δευτέρα, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση πιθανότατα θα χρειαστεί να καταφύγει σε έκτακτα μέτρα.

Επιπλέον, από το περιβάλλον του προέδρου διαρρέουν στο BFMNTV ότι ο Μακρόν «θα αναλάβει τις ευθύνες του» σε περίπτωση αποτυχίας των τελευταίων διαπραγματεύσεων του πρωθυπουργού.

Από την πλευρά του, ο Λεκορνί «αποδέχτηκε» αυτήν την αποστολή με ανάρτηση στο X. Θα ενημερώσει τον Εμανουέλ Μακρόν «αν αυτό είναι εφικτό ή όχι, ώστε να μπορέσει να εξαγάγει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα».

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το πρωί, το Ελιζέ ανακοίνωσε πως ο 39χρονος Λεκορνί υπέβαλε την παραίτηση του στο γραφείο του προέδρου και πως ο Μακρόν την έκανε αποδεκτή τη Δευτέρα.

Στην πρώτη δήλωση που έκανε μετά από την παραίτηση του, ο Λεκορνί υποστήριξε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης «δρουν λες και έχουν αυτά την πλειοψηφία» στο γαλλικό κοινοβούλιο.

«Ήμουν έτοιμος να συμβιβαστώ, αλλά κάθε πολιτικό κόμμα ήθελε το άλλο πολιτικό κόμμα να υιοθετήσει ολόκληρο το πρόγραμμά του», πρόσθεσε.

Εκλογές ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Αμέσως, το ακροδεξιό κόμμα, «Εθνικός Συναγερμός» ζήτησε από τον πρόεδρο Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο εφήμερος Πρωθυπουργός δεν είχε περιθώριο ελιγμών, και ήταν σίγουρα ο ίδιος ο Εμανουέλ Μακρόν που σχημάτισε την κυβέρνησή του (...) δεν μπορεί να υπάρξει σταθερότητα χωρίς επιστροφή στις κάλπες και διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», δήλωσε ο ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντέλα στο BFM TV.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η επικεφαλής της ακροδεξιάς στη Γαλλία, Μαρίν Λεπέν, τόνισε πως μετά τις εξελίξεις «η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών»

«Μετά την παραίτηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ζητούμε την άμεση συζήτηση της πρότασης που κατέθεσαν 104 βουλευτές για καθαίρεση του Εμανουέλ Μακρόν», έγραψε ο Ζαν Λυκ - Μελενσόν, αρχηγός του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» στο X.

Επίσης, ο Ολιβιέρ Μπλανσάρ, πρώην κύριος οικονομολόγος του ΔΝΤ, έγραψε στο Χ ότι «δύσκολο να κατανοήσει κανείς τι είχαν στο μυαλό τους ο Μακρόν/Λεκορνί παρουσιάζοντας, περισσότερο ή λιγότερο, την ίδια κυβέρνηση με μία αρκετά αντιδημοφιλή προσθήκη. Εξίσου εντυπωσιακό είναι το πόσο η συζήτηση επικεντρώνεται στα πρόσωπα και όχι στα ζητήματα».

Υπενθυμίζεται πως, στον απόηχο των αλλαγών στη σύνθεση της κυβέρνησης, ο επικεφαλής του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, Ολιβιέ Φορ, ανέφερε τη Δευτέρα πως το κόμμα του θα καταψηφίσει στην ψήφο εμπιστοσύνης που ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας την Τρίτη.