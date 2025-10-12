Γαλλία: Κρίσιμη συνάντηση Λεκορνί - Μακρόν καθώς πλησιάζει η προθεσμία για τον προϋπολογισμό

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί συναντήθηκε το βράδυ της Κυριακής με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της πιθανής ανακοίνωσης νέου υπουργικού συμβουλίου πριν από τη διορία της Δευτέρας για την παρουσίαση του προϋπολογισμού του 2026.

Ο Λεκορνί επαναδιορίστηκε πρωθυπουργός την Παρασκευή και εργάζεται πυρετωδώς για τον διορισμό βασικών υπουργών πριν από τη λήξη της προθεσμίας. Το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV μετέδωσε ότι ο Μακρόν επιθυμεί τον σχηματισμό κυβέρνησης πριν αναχωρήσει το βράδυ της Κυριακής για την Αίγυπτο, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση για την οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα.

Ωστόσο, σε μια ένδειξη της πολιτικής αστάθειας που ταλανίζει τη Γαλλία, ο Λεκορνί δήλωσε την Κυριακή ότι δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να παραιτηθεί εκ νέου, εάν θεωρήσει πως δεν μπορεί να ολοκληρώσει την αποστολή του για την ψήφιση του προϋπολογισμού.

«Αν οι συνθήκες πάψουν να πληρούνται, θα αποχωρήσω», είπε στη La Tribune Dimanche. «Δεν πρόκειται απλώς να ακολουθήσω τη ροή των πραγμάτων».

Ο Λεκορνί, ο οποίος αναλαμβάνει για δεύτερη φορά την ηγεσία μιας αδύναμης κυβέρνησης μειοψηφίας, έφτασε στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με ανταποκριτή του Reuters. Το προηγούμενο υπουργικό του συμβούλιο είχε διαρκέσει μόλις 14 ώρες πριν υποβάλει την παραίτησή του, λιγότερο από μία εβδομάδα πριν.

Ο Λεκορνί πρέπει να παρουσιάσει σχέδιο προϋπολογισμού στο υπουργικό συμβούλιο και στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα, γεγονός που απαιτεί τον άμεσο διορισμό βασικών υπουργών εν μέσω της βαθύτερης πολιτικής κρίσης που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Έχει δεσμευτεί να περιορίσει το διογκωμένο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας, ενώ οι συντηρητικοί ζητούν περικοπές δαπανών και η αριστερά απαιτεί φόρο στους δισεκατομμυριούχους και κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος του Μακρόν.

Συμμαχίες και ρήξεις

Τα κόμματα συμμάχων και αντιπάλων πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε διαπραγματεύσεις για το αν θα συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση ή θα επιχειρήσουν να την ανατρέψουν.

Το συντηρητικό κόμμα LR δήλωσε το Σάββατο ότι «δεν υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες εμπιστοσύνης» για συμμετοχή στην κυβέρνηση, αν και η πλειοψηφία των βουλευτών του τάσσεται υπέρ της ανάληψης υπουργικών θέσεων για να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό.

Το κεντρώο κόμμα UDI ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση χωρίς να συμμετάσχει σε αυτήν, ενώ το κόμμα Horizons, στενός σύμμαχος του Μακρόν, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση που θα υποστήριζε την αναστολή της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.

Οι «κόκκινες γραμμές» αυτές συγκρούονται άμεσα με τα αιτήματα της αριστεράς, της οποίας τη στήριξη χρειάζεται ο Λεκορνί.

Ο ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ δήλωσε ότι η ημέρα της επανατοποθέτησης του Λεκορνί θύμιζε «ατελείωτη μέρα» και απείλησε να καταψηφίσει την κυβέρνηση εάν δεν ανασταλεί η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.

Ενδεχόμενο έκτακτης νομοθεσίας

Ο Λεκορνί άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να επιδείξει ευελιξία στο ζήτημα, δηλώνοντας το Σάββατο: «Όλες οι συζητήσεις είναι δυνατές, αρκεί να είναι ρεαλιστικές».

Αν δεν εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη, η Γαλλία θα χρειαστεί έκτακτη νομοθεσία για την προσωρινή έγκριση δαπανών από την 1η Ιανουαρίου έως ότου εγκριθεί πλήρης προϋπολογισμός.