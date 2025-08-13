Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία έτοιμες για επαναφορά των κυρώσεων προς το Ιράν

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία έστειλαν επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δηλώνοντας ότι είναι έτοιμες να επαναφέρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν, εάν αυτό δεν επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της λεγόμενης ομάδας των E3 έστειλαν επιστολή στον ΟΗΕ την Τρίτη, στην οποία αναφέρουν την πιθανότητα «επαναφοράς» των κυρώσεων, εάν το Ιράν δεν λάβει μέτρα, σύμφωνα με επιστολή που κοινοποίησε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η επιστολή δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Financial Times και τη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι εάν το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο να καταλήξει σε διπλωματική λύση πριν από το τέλος Αυγούστου 2025 ή δεν αξιοποιήσει την ευκαιρία παράτασης, η E3 είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό επαναφοράς των κυρώσεων», ανέφεραν οι υπουργοί στην επιστολή τους.

Πρόσθεσαν ότι είχαν προσφέρει στο Ιράν μια περιορισμένη παράταση για να καταστούν δυνατές οι άμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά ότι η προσφορά αυτή δεν είχε μέχρι στιγμής λάβει απάντηση από το Ιράν.

Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Κίνα και τη Ρωσία, είναι τα εναπομείναντα μέρη της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 με το Ιράν –από την οποία αποχώρησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2018– η οποία άρθηκε τις κυρώσεις κατά της χώρας της Μέσης Ανατολής σε αντάλλαγμα για περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Η προειδοποίηση των E3 έρχεται μετά από «σοβαρές, ειλικρινείς και λεπτομερείς» συνομιλίες με το Ιράν στην Κωνσταντινούπολη τον περασμένο μήνα, την πρώτη πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας τον Ιούνιο.

Ο Ιρανός βουλευτής Μανουτσέρ Μοτάκι, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εξωτερικών από το 2005 έως το 2010, δήλωσε ότι το ιρανικό κοινοβούλιο «έχει το δάχτυλο στη σκανδάλη για να αποσυρθεί από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT)» εάν επιβληθούν εκ νέου διεθνείς κυρώσεις μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς από την E3.

Ο Μοτάκι δήλωσε στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Defa Press ότι το κοινοβούλιο θα εγκρίνει νομοσχέδιο για την αποχώρηση από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα εντός 24 ωρών, εάν η E3 ενεργοποιήσει τον μηχανισμό επαναφοράς.

Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου με το Ισραήλ τον Ιούνιο, η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι βουλευτές της ετοίμαζαν νομοσχέδιο που θα μπορούσε να την ωθήσει να αποχωρήσει από τη συνθήκη, η οποία είχε επικυρωθεί από την Τεχεράνη το 1970.

Η συνθήκη εγγυάται στα κράτη το δικαίωμα να αναπτύσσουν πυρηνική ενέργεια για μη στρατιωτικούς σκοπούς, με αντάλλαγμα την αποποίηση των πυρηνικών όπλων και τη συνεργασία με τον πυρηνικό οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, τον ΔΟΑΕ.