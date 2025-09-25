Γαλλία: Ένοχος για εγκληματική συνομωσία ο πρώην πρόεδρος, Νικολά Σαρκόζι

Ποινικό δικαστήριο του Παρισιού ανακοίνωσε την Πέμπτη πως έκρινε τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκόζι, ένοχο για εγκληματική συνωμοσία στη δίκη για την προεκλογική εκστρατεία του ίδιου το 2007, όταν κατηγορήθηκε πως είχε λάβει εκατομμύρια ευρώ από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Το δικαστήριο έκρινε πως ο Σαρκοζί ήταν αθώος για όλες τις άλλες κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί, συμπεριλαμβανομένης της παθητικής διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας. Το δικαστήριο αναμένεται τώρα να εξηγήσει τα πορίσματά του και να ανακοινώσει την ποινή.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σαρκοζί, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Σημειώνεται πως ο Σαρκοζί έχει το δικαίωμα άσκησης έφεσης στην απόφαση.

Παρά τους επίμονους νομικούς πονοκεφάλους και την αφαίρεση του παράσημου της Λεγεώνας της Τιμής, της ύψιστης διάκρισης της Γαλλίας, τον Ιούνιο, ο Σαρκοζί παραμένει μια ισχυρή προσωπικότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή.

Πρόσφατα συναντήθηκε με τον πρώην προστατευόμενό του, τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, και έχει επίσης προσδώσει αξιοπιστία στο Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν, λέγοντας ότι το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα αποτελεί πλέον μέρος του «ρεπουμπλικανικού τόξου».

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει διάφορες νομικές διαμάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα.

Πέρυσι, το ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής, διατάσσοντάς τον να φοράει ηλεκτρονική ετικέτα για ένα χρόνο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά σε πρώην Γάλλο αρχηγό κράτους, αν και η ετικέτα έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης, πέρυσι, ένα εφετείο επιβεβαίωσε ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας σχετικά με την αποτυχημένη του προσπάθεια επανεκλογής το 2012.