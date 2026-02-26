FT: Οικονομικό «δέλεαρ» προς τον Τραμπ από το Ιράν με στόχο την αποτροπή σύγκρουσης

Το Ιράν επιδιώκει να προσφέρει οικονομικά κίνητρα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποτραπεί ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλούνται οι Financial Times, η Τεχεράνη σκοπεύει να απευθυνθεί στην προτίμηση του Τραμπ για συμφωνίες με οικονομικό όφελος, προτείνοντας ένα «οικονομικό μπόνους» προς τις ΗΠΑ, που θα περιλαμβάνει επενδύσεις στους μεγάλους τομείς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η προσφορά θα είναι «ειδικά προσανατολισμένη στον Τραμπ», περιλαμβάνοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δικαιώματα εξόρυξης, κρίσιμα ορυκτά και συναφείς πόρους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, το δημοσίευμα έρχεται καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές συναντώνται στη Γενεύη για νέο γύρο συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ απαιτούν τον τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ το Ιράν υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα σε ειρηνική πυρηνική τεχνολογία.

Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να διατάξει επίθεση, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και έχει συγκεντρώσει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη οικονομική πρόταση από την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ότι η βασική θέση των ΗΠΑ παραμένει πως το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο ή την ικανότητα να το κατασκευάσει.

Άλλη πηγή σημείωσε ότι το Ιράν αντλεί διδάγματα από την περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου οι ΗΠΑ επιδίωξαν πρόσβαση στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας μετά από πολιτικές εξελίξεις τον περασμένο μήνα.