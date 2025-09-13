Η ΕΕ ετοιμάζεται να σκληρύνει τη στάση της όσον αφορά τη χορήγηση βίζας σε Ρώσους υπηκόους, έπειτα από χρόνια πίεσης από κράτη-μέλη που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Ένας αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο POLITICO ότι νέες κατευθυντήριες γραμμές προς τις χώρες της Ένωσης, οι οποίες αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους, θα περιλαμβάνουν συστάσεις για αυστηρότερους περιορισμούς στη χορήγηση θεωρήσεων σε Ρώσους και πολίτες άλλων «εχθρικών χωρών».

Δύο Ευρωπαίοι διπλωμάτες από χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία ανέφεραν ότι οι κυβερνήσεις τους ασκούν εδώ και χρόνια πιέσεις στις Βρυξέλλες για την έκδοση τέτοιων οδηγιών. Ένας εξ αυτών χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ως «πολύ καθυστερημένη». Ο αξιωματούχος της Κομισιόν και οι διπλωμάτες μίλησαν ανώνυμα, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να σχολιάσουν δημοσίως το ευαίσθητο αυτό ζήτημα.



Η ΕΕ είχε ήδη καταργήσει τη συμφωνία διευκόλυνσης θεωρήσεων με τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022, μετά την έναρξη της γενικευμένης εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία, καθιστώντας τη διαδικασία έκδοσης βίζας πιο ακριβή και χρονοβόρα.

Ωστόσο, η χορήγηση θεωρήσεων (βίζας) παραμένει ευθύνη των επιμέρους κρατών-μελών, πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επιβάλει γενική απαγόρευση εισόδου Ρώσων στην ΕΕ.

Ως αποτέλεσμα, οι εθνικές πολιτικές διαφέρουν σημαντικά:

Κάποιες χώρες, όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Εσθονία και η Λιθουανία, έχουν μπλοκάρει ή περιορίσει αυστηρά τις αιτήσεις για βίζες από Ρώσους, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Άλλες χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, συνεχίζουν να τις χορηγούν πιο γενναιόδωρα.

Το 2024, πάνω από μισό εκατομμύριο Ρώσοι έλαβαν βίζα Σένγκεν, σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής - σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2023, αλλά πολύ κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα, όπου το 2019 είχαν εκδοθεί πάνω από 4 εκατομμύρια.

Η νέα στρατηγική της Κομισιόν για το θέμα, που αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο, δεν θα περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες, αλλά κοινές συστάσεις προς τα κράτη-μέλη, όπως αυστηρότερα κριτήρια εισόδου για Ρώσους πολίτες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Επιτροπής.