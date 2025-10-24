Φον ντερ Λάιεν: Στοχευμένη και παραγωγική η συνάντηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας
Φον ντερ Λάιεν: Στοχευμένη και παραγωγική η συνάντηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας

24/10/2025 • 23:50
«Στοχευμένη και παραγωγική» χαρακτήρισε την συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων για την Ουκρανία η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή της στο «X», η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε:

«Είχαμε μια στοχευμένη, παραγωγική συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων. Η πίεση παραμένει η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει η Ρωσία και οι συντονισμένες κυρώσεις με τους συμμάχους και τους φίλους μας είναι το κλειδί για να φέρουμε τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Συζητήσαμε την επείγουσα ενεργειακή υποστήριξη καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας της Ουκρανίας.

Η Ευρώπη κλιμακώνει τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και προωθεί τις εργασίες για το ''Δάνειο Αποζημιώσεων'', με επιλογές που θα παρουσιαστούν σύντομα».

