Φον ντερ Λάιεν για το περιστατικό με τα drones στην Κοπεγχάγη: Οι υποδομές μας κινδυνεύουν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι μίλησε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, σχετικά με την χθεσινοβραδινή αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

«Οι υποδομές μας κινδυνεύουν», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν για το συμβάν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης που έκλεισε αφού θεάθηκαν να πετούν στην περιοχή δύο έως τέσσερα «μεγάλα» μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Δανίας.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Μόλις μίλησα με την πρωθυπουργό Φρέντερικσεν σχετικά με την εισβολή των drones γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης.

Ενώ τα γεγονότα εξακολουθούν να διαπιστώνονται, είναι σαφές ότι παρακολουθούμε ένα μοτίβο συνεχούς αμφισβήτησης στα σύνορά μας.

Οι κρίσιμες υποδομές μας διατρέχουν κίνδυνο.

Και η Ευρώπη θα ανταποκριθεί σε αυτήν την απειλή με δύναμη και αποφασιστικότητα.