Φόβοι για νεκρούς από επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Αργεντινή - Δέκα τραυματίες, πολλές συλλήψεις (pics&vid)

Δέκα άτομα τραυματίστηκαν και 90 συνελήφθησαν την Τετάρτη μετά από βίαια επεισόδια μεταξύ αντίπαλων οπαδών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Copa Sudamericana μεταξύ της Independiente από την Αργεντινή και της Universidad de Chile στο Μπουένος Άιρες, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του συλλόγου και της αστυνομίας.

Σε σοκαριστικές και χαοτικές σκηνές, ένας οπαδός της χιλιανής ομάδας πήδηξε από τις εξέδρες για να ξεφύγει από αντίπαλους οπαδούς που τον είχαν περικυκλώσει.

Οπαδοί της γηπεδούχου ομάδας ξυλοκόπησαν και έγδυσαν κάποιους από τους φιλοξενούμενους, αφού εισέβαλαν στην εξέδρα των φιλοξενουμένων, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρισκόταν στο σημείο.

Τα βίαια επεισόδια στην Αργεντινή ξέσπασαν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, όταν οπαδοί της χιλιανής ομάδας άρχισαν να πετούν πέτρες, ξύλα, μπουκάλια και καθίσματα προς την πλευρά των Αργεντίνων οπαδών.

«Έχουμε 90 άτομα υπό κράτηση έξω από το στάδιο, επειδή επιχείρησαν να προκαλέσουν επεισόδια και έχουν ήδη μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα», δήλωσε πηγή από το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας στο AFP.

"CAÍDA"



Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

Ένας εκπρόσωπος της Independiente δήλωσε ότι 10 άτομα τραυματίστηκαν, όπως επικαλείται το France24.

Ο αγώνας ήταν 1-1 όταν διακόπηκε στο 48ο λεπτό, πριν ακυρωθεί. Η φιλοξενούμενη ομάδα, από την πρωτεύουσα της Χιλής Σαντιάγο, κέρδισε τον πρώτο αγώνα με 1-0.

Ο πρέσβης της Χιλής στην Αργεντινή δήλωσε στον χιλιανό ραδιοφωνικό σταθμό Cooperativa FM ότι «υπήρχαν μαχαιριές».

Ο Jose Antonio Viera-Gallo δήλωσε επίσης στο AFP ότι τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε σοβαρά, αν και δεν ήταν σαφές ποια ήταν η εθνικότητά του.

Ο πρόεδρος της Χιλής Gabriel Boric κάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσους ευθύνονται για τη βία να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και κατηγόρησε τους διοργανωτές.

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables.

Ahora nuestra…



Καθώς έφευγαν από το γήπεδο, οι οπαδοί της Independiente εξέφρασαν την οργή τους για την αστυνόμευση του αγώνα και την απόφαση να τοποθετηθούν οι επισκέπτες σε ένα τμήμα κοντά στους οπαδούς της γηπεδούχου ομάδας.

Και οι δύο σύλλογοι καταδίκασαν τη βία, την τελευταία σε μια σειρά βίαιων επεισοδίων στο νοτιοαμερικανικό ποδόσφαιρο.

Ο πρόεδρος της Independiente, Νέστορ Γκρίντετι, κατηγόρησε τους οπαδούς του χιλιανού συλλόγου, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά τους «πραγματικά κατακριτέα», όπως δήλωσε στο TyC Sports

Οι παίκτες και των δύο ομάδων προσπάθησαν ανεπιτυχώς να καλέσουν σε ηρεμία.

«Αυτό το επίπεδο βίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτό», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χιλιανός διεθνής Φελίπε Λογιόλα, που παίζει στην Ίντεπεντιέντε.

«Δεν ξέρω πού ήταν η αστυνομία».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, υπάρχουν πληροφορίες για τρεις νεκρούς και πάνω από 300 συλλήψεις.

Τον Απρίλιο, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από συγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας έξω από το Monumental Stadium στο Σαντιάγο, πριν από έναν αγώνα του Copa Libertadores μεταξύ της χιλιανής Colo Colo και της βραζιλιάνικης Fortaleza.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤ