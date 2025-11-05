Φιντάν: Η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί στο SAFE και στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς ασφάλειας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του θα πρέπει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Milliyet.



Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την ομόλογό του από την Εσθονία, ο Φιντάν τόνισε ότι «η Τουρκία είναι μια χώρα που κάνει κρίσιμη συμβολή στην ασφάλεια της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό και για αυτό είναι σημαντικό η Τουρκία να ενταχθεί στους μηχανισμούς άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης και κυρίως στον μηχανισμό SAFE».

Από την πλευρά της, η Εσθονή υπουργός Εξωτερικών, Ελίνα Βάλτονεν, επεσήμανε ότι «η Φινλανδία θεωρεί πως η Τουρκία είναι μια χώρα που παρέχει σημαντική ασφάλεια στην Ευρώπη και είναι μια χώρα που συμβάλλει στην ασφάλεια της Διατλαντικής Συμμαχίας».

Πρόσθεσε επίσης ότι «σε ό,τι αφορά την ένταξη της Τουρκίας στον μηχανισμό SAFE φυσικά η Τουρκία ως εταίρος, με ίσους όρους με ίσες συνθήκες, έχει την ευκαιρία της ένταξης στη συνεργασία αμυντικής βιομηχανίας και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό».