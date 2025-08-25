Φινλανδία: Οι σχέσεις Ρωσίας - Ευρώπης κρίνονται από την ειρήνη στην Ουκρανία, τόνισε ο Στουμπ

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η καθιέρωση σχέσεων μεταξύ της Ρωσίας και της υπόλοιπης Ευρώπης με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα είναι δυνατή μόνο μετά την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως ο Στουμπ ήταν μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που συμμετείχαν στις συναντήσεις κορυφής για το Ουκρανικό την περασμένη εβδομάδα, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Ο Στουμπ είχε δηλώσει μετά από τις συναντήσεις πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης».

«Ο Πούτιν σπάνια είναι άξιος εμπιστοσύνης. Μένει να δούμε επομένως αν θα είχε το θάρρος να έρθει σε συνάντηση αυτού του είδους. Έχει το θάρρος να έρθει σε τριμερή σύνοδο, ή προσπαθεί για ακόμη μια φορά να κερδίσει χρόνο;» είχε διερωτηθεί ο Στουμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.