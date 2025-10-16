Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα: Αυστηρές προειδοποιήσεις του Τραμπ στη Χαμάς

Ιδιαίτερα εύθραυστη παραμένει η κατάσταση με τη διατήρηση της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να προειδοποιεί πως οι επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον παλαιστινιακό θύλακα μπορούν να ξαναρχίσουν άμεσα εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τους όρους της συμφωνίας που επετεύχθη προ ημερών.

Σε δηλώσεις που έκανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) στο αμερικανικό CNN, ο Τραμπ τόνισε πως θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να ξαναρχίσει τις στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα, αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία.

Πρόσθεσε πως ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν στους δρόμους «μόλις δώσω την εντολή».

«Το θέμα με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα» υπογράμμισε ο Τραμπ.

Σχολιάζοντας την εκτέλεση ατόμων που φέρεται να είχαν συνεργαστεί με το Ισραήλ από άνδρες της Χαμάς, «αυτό που συμβαίνει με τη Χαμάς θα διευθετηθεί γρήγορα» τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας πως η Χαμάς «μπαίνει και καθαρίζει τις συμμορίες, τις βίαιες συμμορίες».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτοί που στοχεύει η Χαμάς είναι αθώοι πολίτες, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε πως «το ερευνώ... Θα το μάθουμε. Μπορεί να είναι συμμορίες και άλλα».

Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι δεν τηρεί τη συμφωνία για την παράδοση των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, ως μέρος της συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Γάζα.

Την Τετάρτη ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε περίπτωση που ξαναρχίσει ο πόλεμος.

Από την πλευρά της, η Χαμάς υποστήριξε πως έχει επιστρέψει όλες τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων που μπορούσε να εντοπίσει.

Κατηγορώντας τη Χαμάς πως κωλυσιεργεί και παραβιάζει τη συμφωνία, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας του Ισραήλ, κάλεσε ξανά χθες τον Νετανιάχου να σταματήσει εντελώς τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.