BBC,CNN, Jerusalem Post, Reuters

Μπορεί η ειρηνευτική συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα να τερμάτισε τον πόλεμο με το Ισραήλ, ωστόσο οι τρομοκράτες της Χαμάς αναζωπυρώνουν την ένταση στον θύλακα, ξεκινώντας μια βίαιη εμφύλια σύρραξη.

Συγκεκριμένα, βίαιες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων φατριών σε πολλές περιοχές της Γάζας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δημόσια εκτέλεση οκτώ αντρών στο δρόμο, από την τρομοκρατική οργάνωση, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια μετά την απόσυρση ισραηλινών δυνάμεων από διάφορες τοποθεσίες της περιοχής.

Two years of the world screaming “genocide” without a single instance of the IDF doing what Hamas is doing to Palestinians today.

https://t.co/jlWIhFa6Kd — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 14, 2025

Όπως αναφέρει το CNN, οι αναφορές για βία έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά μέσα, με ένα ιδιαίτερα σκληρό βίντεο που αναρτήθηκε σε κανάλια συνδεδεμένα με τη Χαμάς που δείχνει μια ομάδα τρομοκρατών με καλυμμένα πρόσωπα, μερικοί από τους οποίους φορούν πράσινα χαρακτηριστικά της τρομοκρατικής οργάνωσης, να εκτελούν οκτώ δεμένους και με καλυμμένα μάτια άνδρες σε πλατεία της Γάζας, ενώ μεγάλες συγκεντρωμένες ομάδες παρακολουθούν.

Το περιστατικό φαίνεται να δείχνει τη σκληρότητα με την οποία η Χαμάς επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τον ρόλο της ως δύναμη ασφαλείας στην περιοχή. Το CNN έχει επαληθεύσει τη θέση όπου γυρίστηκε το βίντεο, στη γειτονιά αλ-Σάμπρα στη δυτική Γάζα, αλλά δεν μπορεί ανεξάρτητα να επιβεβαιώσει πότε ακριβώς συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία εκεχειρίας στην Αίγυπτο «είναι να επανεμφανιστεί ως νικήτρια και να μην συμμορφωθεί με τη συμφωνία, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της και την παραίτησή της από τη διακυβέρνηση».

Πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι η Χαμάς ίδρυσε πρόσφατα τη λεγόμενη «Δύναμη Αποτροπής», μια νέα μονάδα ασφαλείας που διεξάγει «συνεχείς επιχειρήσεις επί του πεδίου» με στόχο να αποκαταστήσει την «τάξη» και να εξαλείψει τους «προδότες», αναφέρουν οι Times of Israel σε σχετικό ρεπορτάζ.

ΒBC: «Επίδειξη δύναμης», βλέπουν οι αναλυτές - Μεγάλη ανησυχία για τους κατοίκους

Παράλληλα, αναλυτές δήλωσαν στο BBC ότι η επίδειξη δύναμης αποσκοπεί τουλάχιστον εν μέρει στην αντιμετώπιση ένοπλων οικογενειών και φατριών που αμφισβητούν ολοένα και περισσότερο τον έλεγχο της Χαμάς στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια.

«Η Χαμάς προσπαθεί να κινητοποιήσει τις δυνάμεις της, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του υπουργείου Εσωτερικών, για να εδραιώσει τον έλεγχο της», δήλωσε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο LSE, Φαουάζ Γκεργκέζ. «Στις περιοχές που ελέγχει, η Χαμάς θα μπορεί να εξαλείψει φατρίες, συμμορίες και λεηλάτες, καθώς οι δυνάμεις της είναι πιο έμπειρες, πιο ικανές και πιο αποφασισμένες».

Σημειώνεται ότι, οι εντάσεις μεταξύ της Χαμάς και ορισμένων από τις ομάδες που τώρα καταδιώκει υπήρχαν πριν τον πόλεμο.

Ομάδες όπως η φατρία Dughmush είχαν ιστορικά εμπλακεί σε λαθρεμπόριο κατά μήκος των συνόρων με το Ισραήλ. Πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ Dughmush και Χαμάς άφησαν περισσότερους από 50 νεκρούς, μεταξύ αυτών 12 μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Από την πλευρά τους, Παλαιστίνιοι που μίλησαν στο BBC εξέφρασαν φόβο για τις δημόσιες εκτελέσεις. «Γιατί ο κόσμος χειροκροτεί το χάος; Ένας μασκοφόρος σκοτώνει άλλον μασκοφόρο χωρίς απόδειξη, χωρίς έρευνα, χωρίς δικαστήριο. Πώς το ονομάζουμε αυτό; Αντίσταση; Όχι, αυτό είναι αναρχία», είπε ένας δικηγόρος που ζει στη Γάζα.

Παρά τις μακροχρόνιες αντιπαλότητες της Χαμάς με άλλες ένοπλες ομάδες, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις και η χαλάρωση της ισχύος της τρομοκρατικής οργάνωσης επέτρεψαν σε ορισμένες φατρίες να ενισχύσουν τη θέση τους, παρέχοντας κοινωνική στήριξη και οπλισμό.

Ορισμένες φατρίες έχουν μάλιστα αναφερθεί ότι έλαβαν όπλα και υποστήριξη από τον ισραηλινό στρατό εναντίον της Χαμάς.

Τραμπ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα το κάνουμε εμείς

Την ίδια ώρα, αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς απέστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, στο Λευκό Οίκο.

PRESIDENT TRUMP on Hamas: "If they don't disarm, we will disarm them." pic.twitter.com/TcA7ba2Dj6 — Fox News (@FoxNews) October 14, 2025

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έλαβε ενημέρωση από τη Χαμάς, μετά από συνομιλία τους, ότι θα αφοπλιστούν. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έγιναν «μέσω των ανθρώπων μου» στο υψηλότερο επίπεδο.

Επίσης, δήλωσε ότι η Χαμάς «εξόντωσε μερικές συμμορίες» στη Γάζα, κάτι που, όπως είπε, «δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα».

Ποιες είναι οι 4 φατρίες στη Γάζα

Όπως σχολιάζει ρεπορτάζ του Reuters, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα συνεχιζόταν, η αποδυναμωμένη Χαμάς αντιμετώπιζε αυξανόμενες εσωτερικές προκλήσεις για τον έλεγχο της Λωρίδας από μακροχρόνιους αντιπάλους, πολλοί εκ των οποίων συνδέονται με ισχυρές τοπικές φατρίες.

Από την εφαρμογή της εκεχειρίας την Παρασκευή, η Χαμάς επιδιώκει να επαναβεβαιώσει τον έλεγχο της, σκοτώνοντας δεκάδες αντιπάλους σε κατασταλτική επιχείρηση.

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις κύριες φατρίες και προσωπικότητες που έχουν συγκρουστεί με τη Χαμάς τα τελευταία δύο χρόνια:

Φατρία Abu Shabah

Ο Γιασάρ Αμπού Σαμπάμπ, με βάση την περιοχή Ράφα, είναι ο πιο σημαντικός ηγέτης φατρίας αντίθετης στη Χαμάς.

Δραστηριοποιείται σε τμήμα της νότιας Γάζας.

Πηγή κοντά στον Αμπού Σαμπάμπ αναφέρει ότι η ομάδα του έχει στρατολογήσει εκατοντάδες τρομοκράτες προσφέροντας υψηλές αμοιβές. Η Χαμάς τον κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Η φατρία του είναι βεδουϊνική, με έδρα την ανατολική περιοχή της Ράφα. Δεν είναι σαφές αν ολόκληρη η φατρία στηρίζει τις ενέργειες του Abu Shabab. Οι προσωπικές του δυνάμεις εκτιμώνται γύρω στους 400 άνδρες.

Πηγή: Shutterstock

Φατρία Doghmosh

Η φατρία Doghmosh είναι μία από τις μεγαλύτερες και ισχυρότερες στη Λωρίδα της Γάζας και ιστορικά είναι καλά οπλισμένη. Οι ηγέτες της θεωρούν τα όπλα αναγκαία για την υπεράσπιση της γης τους.

Τα μέλη της έχουν συνδέσεις με διάφορες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Fatah και Χαμάς.

Ο Mumtaz Doghmosh, βασικός ηγέτης της φατρίας, είχε προηγουμένως ηγηθεί του ένοπλου σκέλους των Λαϊκών Επιτροπών Αντίστασης στη Γάζα και αργότερα ίδρυσε τον «Στρατό του Ισλάμ», που είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Η ομάδα συμμετείχε μαζί με τη Χαμάς στην επίθεση διασυνοριακά το 2006 που οδήγησε στη σύλληψη του Ισραηλινού στρατιώτη Gilad Shalit. Ο Mumtaz Doghmosh παραμένει άγνωστης τοποθεσίας από πριν τον πόλεμο στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τρομοκράτες της Χαμάς συγκρούστηκαν με μέλη της φατρίας Doghmosh την Κυριακή και τη Δευτέρα, με πολλές απώλειες και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο Mumtaz Doghmosh συμμετείχε στις πρόσφατες συγκρούσεις.

Φατρία AL-MAJAYDA

Η μεγάλη και ισχυρή φατρία Al-Majayda εδρεύει στο Χαν Γιουνές, νότια της Γάζας. Τα μέλη της συγκρούστηκαν με τρομοκράτες της Χαμάς τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Χαμάς εισέβαλε στην περιοχή της φατρίας για να συλλάβει άνδρες που θεωρούσε υπεύθυνους για τη δολοφονία μελών της.

Ακολούθησε ανταλλαγή πυρών με αρκετούς νεκρούς και από τις δύο πλευρές. Πηγές κοντά στη φατρία αρνούνται τις κατηγορίες της Χαμάς για σύνδεση με τον Abu Shabab και κατηγορούν την τρομοκρατική οργάνωση ότι χρησιμοποιεί την επιδρομή ως πρόσχημα για στοχευμένες δολοφονίες, επικαλούμενες έγγραφα που φέρεται να βρέθηκαν πάνω σε νεκρούς τρομοκράτες της Χαμάς.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, ο αρχηγός της φατρίας δημοσίευσε δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας στήριξη στην εκστρατεία ασφαλείας της Χαμάς και καλώντας τα μέλη να συνεργαστούν. Τα μέλη της φατρίας έχουν διαφορετικές πολιτικές συνδέσεις, περιλαμβανομένων Fatah και Χαμάς.

Φατρία Rami Hellis

Η φατρία Hellis είναι μεγάλη και δραστηριοποιείται στη Γάζα, κυρίως στη συνοικία Σετζάια. Μερικούς μήνες πριν, ο Rami Hellis μαζί με τον Ahmed Jundeya, μέλος άλλης μεγάλης φατρίας στη Σετζάια, δημιούργησαν ομάδα που δρα ανεξάρτητα από τη Χαμάς σε περιοχές που παραμένουν υπό έλεγχο του ισραηλινού στρατού.