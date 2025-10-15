Η Χαμάς φαίνεται να επανεμφανίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, δύο μέρες μετά την συμφωνία εκεχειρίας και την απελευθέρωση των 20 Ισραηλινών ομήρων.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, στόχος της τρομοκρατικής οργάνωσης από τότε που υπογράφηκε η συμφωνία εκεχειρίας στο Σινά «είναι να επανεμφανιστεί ως νικήτρια και να μην συμμορφωθεί με τη συμφωνία, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, και η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό της και την παραίτησή της από τη διακυβέρνηση».

Εκτελέσεις και βία κατά των αντιφρονούντων

Η Χαμάς έχει πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες σειρά επιθέσεων εναντίον αντιφρονούντων, προχωρώντας ακόμη και σε δημόσιες εκτελέσεις και βίαιες παρελάσεις πτωμάτων στους δρόμους, με σκοπό να στείλει το μήνυμα «ότι παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στη Γάζα».

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, τρομοκράτες της Χαμάς έσυραν επτά άνδρες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη σε μια πλατεία της πόλης της Γάζας, τους ανάγκασαν να γονατίσουν και τους πυροβόλησαν από πίσω, ενώ δεκάδες θεατές παρακολουθούσαν από τα κοντινά καταστήματα, όπως αναφέρει το Reuters.

Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το βίντεο γυρίστηκε τη Δευτέρα και ότι ένοπλοι της Χαμάς συμμετείχαν στις εκτελέσεις. Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία από ορατά γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο την Τρίτη ότι η Χαμάς δεν θα ανεχθεί άλλες παραβιάσεις της τάξης στη Γάζα και θα στοχεύσει τους συνεργάτες, τους ένοπλους ληστές και τους εμπόρους ναρκωτικών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οργάνωση έχει βάλει στο στόχαστρό της, ισχυρές οικογένειες και φατρίες που αμφισβήτησαν την εξουσία της κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Αναβιώνει ο τρόμος ή επανέρχεται η τάξη;

Η διεθνής κοινότητα, αν και επιθυμεί την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία μέσω ενός συμβουλίου ειρήνης, εμφανίζεται απρόθυμη να επέμβει στρατιωτικά στη Γάζα. Έτσι, πολλοί στη Δύση φαίνεται να αποδέχονται σιωπηρά τη βίαιη ''αποκατάσταση της τάξης'' από την τρομοκρατική οργάνωση, αναφέρει η Jerusalem Post.

Σημειώνεται ότι η Χαμάς, αν και έχει χάσει μεγάλο μέρος του οπλοστασίου της –συμπεριλαμβανομένων πυραύλων και υπόγειων τούνελ–, εξακολουθεί να διαθέτει χιλιάδες ελαφρά όπλα.

Τραμπ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα το κάνουμε εμείς

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει σε πλήρη αφοπλισμό εντός εβδομάδων, διαφορετικά «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενεργήσουν για να το κάνουν οι ίδιες».

«Η Χαμάς έχει λάβει τη μεγαλύτερη ευκαιρία ειρήνης στην ιστορία της περιοχής. Αν δεν την αρπάξει τώρα, αν δεν παραδώσει τα όπλα και δεν αποδεχθεί την εποπτεία της νέας μεταβατικής αρχής, τότε οι ΗΠΑ θα αναγκαστούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη με τα δικά τους μέσα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία».

PRESIDENT TRUMP on Hamas: "If they don't disarm, we will disarm them." pic.twitter.com/TcA7ba2Dj6 — Fox News (@FoxNews) October 14, 2025

Times of Israel: Οργή συγγενών των ομήρων κατά της Χαμάς - Απαιτούν στρατιωτική επέμβαση

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών ζητά συνάντηση με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με την άρνηση της Χαμάς να παραδώσει τις σορούς όλων των ομήρων που κρατά στη Γάζα, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Οι οικογένειες θα απαιτήσουν από τον αρχηγό του επιτελείου μια εξήγηση για το λόγο που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεχίζουν να εφαρμόζουν τη συμφωνία κανονικά, παρά τον σοβαρό κίνδυνο οι όμηροι να παραμείνουν αιχμάλωτοι, καθώς η Χαμάς παραβιάζει κατάφωρα τη συμφωνία», αναφέρεται σε δήλωση του φόρουμ.

Οι οικογένειες κατηγορούν τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ότι εμπιστεύονται τον λόγο της Χαμάς αντί να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για μια «απατηλή και αηδιαστική τρομοκρατική οργάνωση».