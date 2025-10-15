Εντολή Κατς στις IDF να προετοιμάσουν ολοκληρωμένο σχέδιο ήττας της Χαμάς σε περίπτωση πολέμου

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στον ισραηλινό στρατό να προετοιμάσει ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για την ήττα της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας σε περίπτωση που ξαναρχίσει ο πόλεμος, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Ο Κατς έδωσε την εντολή αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε σήμερα με τον αρχηγό του ισραηλινού στρατού, υποστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, και άλλους ανώτερους στρατηγούς.

Σύμφωνα με το γραφείο του Κατς, έδωσε εντολή «να προετοιμαστεί ένα σχέδιο για την πλήρη ήττα της Χαμάς στη Γάζα, σε περίπτωση που αρνηθεί να εφαρμόσει το σχέδιο του προέδρου Τραμπ και καταστεί αναγκαία η επανάληψη των εχθροπραξιών».

«Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, η Χαμάς πρέπει να επιστρέψει όλους τους αιχμαλώτους που έχει στην κατοχή της και να αφοπλιστεί, ενώ το Ισραήλ, μαζί με τη διεθνή δύναμη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, θα ενεργήσει για να καταστρέψει όλα τα τούνελ και τις τρομοκρατικές υποδομές στη Γάζα, ώστε να εξασφαλιστεί η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας [και να μην αποτελεί] απειλή για το κράτος του Ισραήλ», αναφέρει η δήλωση.

«Εάν η Χαμάς αρνηθεί να εφαρμόσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα επιστρέψει στις εχθροπραξίες και θα ενεργήσει για την πλήρη ήττα της Χαμάς, την αλλαγή της πραγματικότητας στη Γάζα και την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου», προσθέτει το γραφείο του Κατς.