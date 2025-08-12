Σαφές μήνυμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ στέλνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενόψει της συνάντησής του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή 15 Αυγούστου, ζητώντας του να μεταφέρει ότι τα συμφέροντα της Ουκρανίας πρέπει να προστατευθούν και η ασφάλεια της Ευρώπης να μην τεθεί σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος συναντά τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα την Παρασκευή για να συζητήσουν τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου που διανύει πλέον τον τρίτο της χρόνο, έχει ανοιχτά αποστασιοποιηθεί από την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, και τον τελευταίο μήνα έχει παρακάμψει την ΕΕ στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, η συνεργασία και η οικονομική ισχύς του μπλοκ — όπως και του Ηνωμένου Βασιλείου — είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση των αμερικανικών συμφερόντων στην Ουκρανία, αναφέρει το Politico.

Κανένας Ευρωπαίος ηγέτης δεν έχει προσκληθεί στις συνομιλίες της Παρασκευής στην Αλάσκα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επίσης δεν θα είναι παρών.

Όμως η συμμετοχή του Τραμπ σε τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη με βασικούς Ευρωπαίους ηγέτες, και η υπόσχεσή του να προσπαθήσει να ανακτήσει κάποιο έδαφος για την Ουκρανία, δείχνει ότι η Ευρώπη ασκεί κάποια επιρροή.

Οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πλέον μακράν η μεγαλύτερη πηγή οικονομικής και στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία και κατέχουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι κρίσιμα για οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία. Και οι δύο αυτοί παράγοντες καθιστούν δύσκολο για τον Τραμπ να αγνοήσει την ευρωπαϊκή πλευρά.

Κοινό ανακοινωθέν των 26 ηγετών της ΕΕ: Οι Ουκρανοί πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους

Νωρίτερα, οι ηγέτες της χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέμειναν σήμερα στην ανάγκη να μπορέσουν οι Ουκρανοί «να αποφασίσουν για το μέλλον τους», τρεις ημέρες πριν από τη συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Εμείς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ για να βάλει τέλος στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και να επιτύχει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη για την Ουκρανία», γράφουν σ' ένα κείμενο, το οποίο δεν προσυπέγραψε η Ουγγαρία. «Οι Ουκρανοί πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν για το μέλλον τους», προστίθεται στη δήλωση.

«Ο δρόμος προς την ειρήνη στην Ουκρανία δεν μπορεί να αποφασισθεί χωρίς την Ουκρανία», επιμένουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι κρίνουν πως ουσιαστικές διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να διεξαχθούν παρά μόνο «μέσα στο πλαίσιο μιας κατάπαυσης του πυρός ή μιας μείωσης των εχθροπραξιών» και προσθέτουν πως «κοινή πεποίθησή μας είναι πως μια διπλωματική λύση πρέπει να προστατεύει τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να έχουν συνομιλίες αύριο, Τετάρτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτός ο τελευταίος παρέμεινε αόριστος σχετικά με τις προσδοκίες του, λέγοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συνάντηση στην Αλάσκα και υπογραμμίζοντας εν παρόδω σε τόνους επιδοκιμασίας πως «σέβεται πολύ» το γεγονός ότι ο ρώσος ομόλογός του δέχθηκε να μεταβεί σε αμερικανικό έδαφος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε μια παρατήρηση μάλλον ανησυχητική για τον Ουκρανό πρόεδρο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του, λέγοντας πως είναι «λίγο ενοχλημένος» που ο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι λέει, 'πρέπει να έχω συνταγματική έγκριση'» για να παραχωρήσει εδάφη.

«Διότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών», προείπε, την ώρα που ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή τη στιγμή περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει πως η Ρωσία ετοιμάζεται για νέες επιθέσεις

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Τρίτη ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για νέες επιθετικές επιχειρήσεις, λίγες ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

I am grateful to the leaders of Europe for their clear support of our independence, territorial integrity, and precisely such an active approach to diplomacy that can help end this war with a dignified peace.



Indeed, we all support President Trump’s determination, and together… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 12, 2025

«Βλέπουμε ότι ο ρωσικός στρατός δεν προετοιμάζεται να τερματίσει τον πόλεμο. Αντίθετα, κάνει κινήσεις που υποδηλώνουν προετοιμασίες για νέες επιθετικές επιχειρήσεις», έγραψε στο X, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία.

«Σε τέτοιες συνθήκες, είναι σημαντικό να μην απειληθεί η ενότητα του κόσμου», σημειώνει.