Ευρωκοινοβούλιο: Χαλαρώνουν κι άλλο οι νόμοι για τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις

Τα ακροδεξιά κόμματα ένωσαν τις δυνάμεις τους με την Κεντροδεξιά στο Ευρωκοινοβούλιο την Πέμπτη για να υποστηρίξουν περαιτέρω χαλάρωση στους νόμους της ΕΕ για τη βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις, μετά από μήνες πίεσης από εταιρείες και κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Κατάρ.

Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δέουσα επιμέλεια σε θέματα βιωσιμότητας των επιχειρήσεων (CSDDD) υιοθετήθηκε πέρυσι και απαιτεί από τις εταιρείες να επιλύουν ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος στις αλυσίδες εφοδιασμού τους, διαφορετικά θα τους επιβάλλονται πρόστιμα έως και 5% του παγκόσμιου τζίρου τους.

Ο νόμος έχει γίνει πολιτικό θέμα, με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Κατάρ να απαιτούν την περαιτέρω αποδυνάμωσή του, προειδοποιώντας ότι οι κανόνες ενέχουν τον κίνδυνο να διαταράξουν τον εφοδιασμό τους με φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

Σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι μόνο οι εταιρείες με τουλάχιστον 5.000 εργαζομένους και κύκλο εργασιών 1,5 δισ. ευρώ θα πρέπει να συμμορφώνονται, και κατάργησε την υποχρέωση να καταρτίζουν σχέδια για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Επί του παρόντος, τα όρια του CSDDD είναι 1.000 εργαζόμενοι και κύκλος εργασιών 450 εκατ.ευρώ. Οι κανόνες δέουσας επιμέλειας είχαν ήδη αναβληθεί κατά ένα έτος, έως τον Ιούλιο του 2027.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης την αύξηση του μεγέθους των εταιρειών που πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τον αντίκτυπό τους στους ανθρώπους και τον πλανήτη, καταργώντας αυτή την υποχρέωση από περίπου το 90% των εταιρειών που αρχικά καλύπτονταν.

Ο Jorgen Warborn, ο Σουηδός κεντροδεξιός ευρωβουλευτής που επιβλέπει το φάκελο, δήλωσε ότι οι αλλαγές ήταν από τις πιο σημαντικές προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις εταιρείες, εξοικονομώντας τους περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως και βοηθώντας στην αποκατάσταση του ελλείμματος ανάπτυξης της ΕΕ έναντι ανταγωνιστών όπως οι ΗΠΑ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τον Οκτώβριο προτάσεις για μια λιγότερο ριζοσπαστική αποδυνάμωση, προτρέποντας το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα να υποβάλει νέες τροπολογίες, τις οποίες υποστήριξαν τα ακροδεξιά κόμματα, προς απογοήτευση των άλλων ευρωομάδων.

«Επέλεξαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Όρμπαν και τη Λεπέν για να καταργήσουν τους νόμους για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθιστούν τις μεγάλες εταιρείες υπεύθυνες για τη διαδικασία παραγωγής τους», δήλωσε ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, Τέρι Ράιντκε.

Εταιρείες όπως η TotalEnergies και η ExxonMobil έχουν ζητήσει από την ΕΕ να προχωρήσει περαιτέρω και να αποσύρει πλήρως την πολιτική, προειδοποιώντας ότι δυσχεραίνει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ένωση.

Άλλες εταιρείες, όπως η Ikea και η Aldi, έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν τη νομοθεσία περί δέουσας επιμέλειας.

Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαπραγματευτούν το τελικό κείμενο με τους ομολόγους τους από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και ελπίζουν να το πράξουν έως το τέλος του 2025.