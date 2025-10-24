Γερμανία: Εξαρθρώθηκε σπείρα πλαστών έργων τέχνης των Πικάκο, Ρέμπραντ

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξάρθρωσε μια συμμορία πλαστογράφων έργων τέχνης, η οποία φέρεται να ζήτησε εκατομμύρια ευρώ για πίνακες που ισχυριζόταν ότι ήταν έργα μεγάλων ζωγράφων, όπως ο Πάμπλο Πικάσο και ο Ρέμπραντ, μεταξύ των οποίων και ένας πίνακας που κρεμόταν για δεκαετίες στο μουσείο Rijksmuseum του Άμστερνταμ.

Η αστυνομία συνέλαβε την περασμένη εβδομάδα και στη συνέχεια άφησε υπό όρους τον φερόμενο ως αρχηγό της συμμορίας, έναν 77χρονο από τη νοτιοδυτική Γερμανία, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή. Αυτός και 10 συνεργοί του αντιμετωπίζουν κατηγορίες για οργανωμένη συνωμοσία με σκοπό την απάτη με πλαστά έργα τέχνης.

Σε συντονισμένες επιδρομές την αυγή της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου, η αστυνομία έκανα έφοδο σε κτίρια σε όλη τη Γερμανία και την Ελβετία και κατάσχεσε έγγραφα, κινητά τηλέφωνα και πολλά υποτιθέμενα πλαστά έργα τέχνης, σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Βαυαρίας, η οποία ηγήθηκε της επιχείρησης.

Η αστυνομία εντόπισε για πρώτη φορά τις δραστηριότητες της ομάδας όταν ο κύριος ύποπτος πρόσφερε προς πώληση δύο υποτιθέμενα αυθεντικά έργα του Πικάσο, μεταξύ των οποίων ένα που φέρεται να απεικονίζει τη φωτογράφο και ακτιβίστρια Ντόρα Μαρ, μούσα και σύντροφο του Πικάσο.

Περαιτέρω έρευνες αποκάλυψαν ότι ζητούσε επίσης 120 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (151 εκατομμύρια δολάρια) για ένα πλαστό αντίγραφο του πίνακα του Ρέμπραντ «De Staalmeesters» (Οι δειγματολήπτες) του 1662, ένα αυστηρό ομαδικό πορτρέτο που βρίσκεται στο Rijksmuseum από το 1885, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο πίνακας βρισκόταν στην κατοχή μιας 84χρονης Ελβετίδας, η οποία επίσης τελούσε υπό έρευνα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι ύποπτοι για απάτη ισχυρίζονταν ότι ο πίνακας που κρεμόταν στο Άμστερνταμ ήταν αντίγραφο.

Η ομάδα είχε προσφέρει προς πώληση τουλάχιστον 19 άλλα πλαστά έργα, μεταξύ των οποίων έργα που φέρονται να είναι του Πίτερ Πάουλ Ρούμπενς, του Άντονι βαν Ντάικ, του Χουάν Μιρό, του Αμεντέο Μοντιλιάνι και της Φρίντα Κάλο, για τα οποία ζητούσαν τιμές μεταξύ 400.000 και 14 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακόμη αν κάποιος πίνακας πωλήθηκε τελικά.