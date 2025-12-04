Eurovision 2026: Η EBU ενέκρινε τη συμμετοχή του Ισραήλ στο διαγωνισμό

Το Ισραήλ έλαβε την έγκριση να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 την Πέμπτη, αφού ο οργανισμός που διοργανώνει τον διαγωνισμό αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του.

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν, μετά την απόφαση να επιτραπεί στο Ισραήλ να συμμετάσχει. Αναμένεται επίσης να αποχωρήσει και η Ισλανδία.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 738 τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι 264 που ψήφισαν κατά. Από τα 1122 μέλη 120 δήλωσαν απόντες.

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) δήλωσε ότι τα μέλη της υποστήριξαν τους νέους κανόνες που αποσκοπούν να αποθαρρύνουν τις κυβερνήσεις και τρίτους από την δυσανάλογη προώθηση τραγουδιών με σκοπό να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους, μετά από ισχυρισμούς ότι το Ισραήλ προώθησε αθέμιτα τον διαγωνιζόμενό του φέτος.

«Αυτή η ψηφοφορία σημαίνει ότι όλα τα μέλη της EBU που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026 και συμφωνούν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες είναι επιλέξιμα να συμμετάσχουν», δήλωσε η EBU.

Το ζήτημα έχει διχάσει έντονα τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ο οποίος έχει ιστορικό εμπλοκής σε εθνικές αντιπαλότητες, διεθνή ζητήματα και πολιτικές ψηφοφορίες.

Ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας δήλωσε ότι κατέληξε στο συμπέρασμα «ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για τον οργανισμό μας».

Η Γερμανία, σημαντικός υποστηρικτής της Eurovision, είχε δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει εάν αποκλειστεί το Ισραήλ.

Πριν από την απόφαση, ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KAN δήλωσε ότι προετοιμάζεται για τον διαγωνισμό του επόμενου έτους.

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ χαιρετίζει την απόφαση

Η δημόσια τηλεόραση του Ισραήλ KAN μετέδωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, σε μια πρώτη αντίδραση, χαιρέτισε την απόφαση της EBU με την οποία επιτρέπεται η συμμετοχή της χώρας του στη Eurovision, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ "δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις σκηνές του κόσμου".

"Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Ισράηλ θα συμμετάσχει άλλη μια φορά στη Eurovision (...) και ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός θα παραμείνει μια εκδήλωση που προωθεί τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση. Ευχαριστώ σε όλους τους φίλους που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει να συμβάλλει και να διαγωνίζεται στη Γιουροβίζιον", ανέφερε στην ανακοίνωσή του.