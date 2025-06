Live οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Ο Λευκός Οίκος συζητά με το Ιράν την πιθανότητα να οργανωθεί συνάντηση εντός της εβδομάδας ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο της προεδρίας των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί για να συζητηθεί το τέλος του πολέμου ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και το Ισραήλ και ενδεχόμενη συμφωνία για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, μετέδωσε το Axios.

Σημειώνεται ότι αργά το βράδυ της Δευτέρας (16/06), ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έφυγε εσπευσμένα από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 και επέστρεψε στην Ουάσινγκτον.

Με αφορμή την αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο Τραμπ γύρισε στην Ουάσινγκτον για να εργαστεί για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, όμως ο Τραμπ «επιτέθηκε» στον Γάλλο πρόεδρο λέγοντας πως «δεν έχει ιδέα» και ότι η επιστροφή στις ΗΠΑ δεν έχει να κάνει με την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά με κάτι μεγαλύτερο.

Στο μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο αρχηγό του πολεμικού στρατηγείου του Ιράν, Αλί Σεντεμανί.

Υπενθυμίζεται, ότι στις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (17/06), ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την έναρξη ενός ένατου κύματος επιθέσεων κατά του Ισραήλ, το οποίο αναμένεται να συνεχιστεί.

Σειρήνες αεροπορικής άμυνας ήχησαν σε πολλές περιοχές, ενώ οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αεράμυνα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία για την αναχαίτιση των πυραύλων.

Οι ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή, όταν ξεκίνησε η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιεύθηκε σήμερα από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

12:07 Drone εκτοξεύτηκε εναντίον του Ισραήλ

Ένα drone που εκτοξεύτηκε εναντίον του Ισραήλ από το Ιράν, καταρρίφθηκε από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία πάνω από το βόρειο Ισραήλ πριν από λίγο, σύμφωνα με τον στρατό.

12:05 ΥΠΕΞ Ισραήλ: Προειδοποιεί τον επόμενο αρχηγό επιτελείου του Ιράν - «Ας το σκεφτεί καλά»



«Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε πως οι δυνάμεις μας εξουδετέρωσαν τον Ιρανό αρχηγό του πολεμικού επιτελείου. Ακόμη δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Θα συμβούλευα όποιον του προσφερθεί η θέση να το σκεφτεί προσεκτικά - αν απαντήσει θετικά, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή», προειδοποίησε ο Σάαρ.

12:00 Τρία τα πλήγματα στο κεντρικό Ισραήλ από την επίθεση του Ιράν

Η αστυνομία στο κεντρικό Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της επιχειρούν σε τρία σημεία που δέχθηκαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν πριν από περίπου δύο ώρες.

Πρόσθεσε πως παρότι υπήρξαν κάποιες υλικές ζημιές, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Οι πυροσβέστες, σύμφωνα με την αστυνομία, εξακολουθούν να σβήνουν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τις προσκρούσεις των πυραύλων, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνες για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν άλλα σημεία πρόσκρουσης ή σημεία όπου τα θραύσματα προκάλεσαν ζημιές.

«Η εστίασή μας τώρα είναι να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχουν σημεία ή περιστατικά ή τραυματισμοί που δεν γνωρίζουμε ακόμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της περιφέρειας Γιαρκόν.

11:43 Περίπου 20 αραβικές και μουσουλμανικές χώρες ζητούν τη δημιουργία «ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα» στη Μέση Ανατολή

Γύρω στις είκοσι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, το Ομάν, η Τουρκία και το Πακιστάν, ζήτησαν τη δημιουργία μιας «ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα» στη Μέση Ανατολή, κατά την τέταρτη ημέρα της στρατιωτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε τη Δευτέρα (16/06), στη δημοσιότητα, οι υπογράφοντες υπογραμμίζουν «την επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί μια ζώνη χωρίς πυρηνικά όπλα και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής στη Μέση Ανατολή, η οποία θα εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις σε όλα τα κράτη της περιοχής».

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, στα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους 24 άνθρωποι.

Μεταξύ αυτών που υπογράφουν τη δήλωση βρίσκονται το Κατάρ, το Ομάν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Σουδάν, η Σομαλία, η Μαυριτανία, η Αλγερία, η Λιβύη, το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Τσαντ, το Τζιμπουτί, οι Κομόρες, η Γκάμπια, όπως και το Πακιστάν, το οποίο δεν έχει υπογράψει τη Συνθήκη Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (TNP) και είναι η μοναδική μουσουλμανική χώρα που διαθέτει πυρηνικό όπλο.

11: 27 Το Ιράν ανακαλεί τις άδειες όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν αποφάσισε να ανακαλέσει τις άδειες όλου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

11:26 Συναγερμός για επικείμενες επιθέσεις με drones και ρουκέτες στα Υψίπεδα του Γκολάν

Σειρήνες για επικείμενες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες ήχησαν στα βόρεια των Υψιπέδων του Γκολάν.

Η πρώτη προειδοποίηση ήταν για επικείμενη επίθεση drones, με τις σειρήνες να ηχούν σε αρκετές κοινότητες στα βόρεια Υψίπεδα του Γκολάν, συμπεριλαμβανομένων των Ματζντάλ Σαμς και Μασάντα.

Λίγο αργότερα οι σειρήνες ήχησαν εκ νέου στις δύο πόλεις των Δρούζων, αλλά αυτή τη φορά για επικείμενη επίθεση με ρουκέτες.

10:59 Ισραήλ: Περίπου 2.000 άτομα εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω της ιρανικής επίθεσης τη Δευτέρα



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, περίπου 2.000 άτομα έμειναν άστεγα, τουλάχιστον προσωρινά, από τις επιθέσεις του Ιράν με πυραύλους στο κεντρικό Ισραήλ και τη Χάιφα νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, στην Πετάχ Τίκβα, όπου τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν από πυραυλική επίθεση σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών, περίπου 400 οικογένειες, ή 1.300 άτομα, αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε η πόλη.

Άλλα 300 άτομα στο Τελ Αβίβ έχασαν την πρόσβαση στα σπίτια τους μετά από πυραυλικές επιθέσεις σε δύο περιοχές της πόλης, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με την πόλη.

Εκατοντάδες ακόμη εκτιμάται ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο Μπνέι Μπρακ, όπου ένας πύραυλος χτύπησε ένα σχολείο σε μια κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έναν θάνατο. Η πόλη αναφέρει ότι μετέφερε τους πληγέντες σε ξενοδοχεία, χωρίς να προσδιορίζει τον αριθμό των πληγέντων.

Το δημαρχείο της Χάιφα αναφέρει ότι εκκένωσε 60 άτομα λόγω ζημιών στα σπίτια τους από επιθέσεις που έπληξαν την πόλη νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Παρόμοιος αριθμός ατόμων αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα σπίτια του στο Ραμάτ Γκαν, το Μπατ Γιαμ, το Ταμρά, το Ρεχόβοτ, το Τελ Αβίβ και άλλα μέρη, ως αποτέλεσμα των επιθέσεων του Σαββάτου και της Κυριακής.

10:56 Ανώτατος Ιράνος στρατιωτικός: Οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ θα ενταθούν τις επόμενες ώρες

Κλιμακώνεται οι ένταση ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ, με το Ιράν να εξαπολύει νέες απειλές κατά του Ισραήλ, λίγες ώρες μετά την πρωινή επίθεσή του με βαλλιστικούς πυραύλους που έθεσαν σε συναγερμό την ισραηλινή αεράμυνα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι επιθέσεις κατά του Ισραήλ αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες, όπως δήλωσε ανώτατος Ιρανός στρατιωτικός, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Ο διοικητής του ιρανικού στρατού, Κιουμάρς Χεϊντάρι, ανέφερε ότι νέο κύμα εκατοντάδων drones θα πλήξει το Ισραήλ.

10:41 Ο Τραμπ δηλώνει ότι θέλει το Ιράν να εγκαταλείψει εντελώς τα πυρηνικά, σύμφωνα με το CBS News

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί ένα «πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα με το Ιράν, με το Ιράν να «παραιτείται εντελώς» από τα πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με σχόλια που δημοσιεύθηκαν από έναν δημοσιογράφο του CBS News στο X.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά κατά την αναχώρησή του τα μεσάνυχτα από τον Καναδά, όπου παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής των χωρών της Ομάδας των Επτά.

Ο Τραμπ προέβλεψε ότι το Ισραήλ δεν θα επιβραδύνει τις επιθέσεις του κατά του Ιράν. «Θα το μάθετε τις επόμενες δύο ημέρες. Θα το μάθετε. Κανείς δεν έχει επιβραδύνει μέχρι στιγμής», ανέφερε ο δημοσιογράφος του CBS, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Τραμπ στο Air Force One.

Ο Τραμπ είπε «ίσως», σχετικά με την προοπτική να στείλει τον απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ή τον αντιπρόεδρο JD Βανς να συναντηθούν με το Ιράν.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «εξαρτάται από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω», σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του CBS. Η Ουάσιγκτον έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

10:25: Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο παροτρύνουν το Ιράν για άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς όρους



Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας "παρότρυναν το Ιράν να επανέλθει το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς προϋποθέσεις, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων" για το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με γαλλική διπλωματική πηγή.

10:24 Εκρήξεις στην πόλη Ταμπρίζ του Ιράν

Δύο εκρήξεις ακούστηκαν την Τρίτη (17/06) στη βορειοδυτική πόλη Ταμπρίζ του Ιράν, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η εφημερίδα Ham Mihan ανέφερε ότι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν στην πόλη «με διαφορά πέντε λεπτών».

«Πυκνός καπνός φάνηκε γύρω από την Ταμπρίζ το πρωί της Τρίτης μετά την έκρηξη», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Η πόλη φιλοξενεί επίσης μια σημαντική αεροπορική βάση της πολεμικής αεροπορίας του Ιράν που έχει στοχοποιηθεί από το Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες.

09:29 IDF: Ανακοίνωσαν πως σκότωσαν τον αρχηγό του πολεμικού στρατηγείου του Ιράν, Αλί Σαντμάνι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον Αλί Σαντμάνι, τον αρχηγό του πολεμικού στρατηγείου του Ιράν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των IDF, «μετά από ακριβείς πληροφορίες που έλαβε η Υπηρεσία Πληροφοριών και μια ξαφνική ευκαιρία κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε ένα επανδρωμένο αρχηγείο στην καρδιά της Τεχεράνης και σκότωσαν τον Αλί Σαντμάνι, τον Αρχηγό του Επιτελείου Πολέμου, τον ανώτερο στρατιωτικό διοικητή και τον άνθρωπο που ήταν πιο κοντά στον Ιρανό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ».

«Η δολοφονία του Σαντμανί έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δολοφονιών της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης στο Ιράν και αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα στην ιεραρχία των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων», προσθέτουν.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη επίθεση κατά του Ιράν, το Ισραήλ σκότωσε τουλάχιστον 20 ανώτατους Ιρανούς διοικητές, ανάμεσά τους και ο επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης και έξι πυρηνικούς επιστήμονες.

09:25 Το Ισραήλ χτύπησε δεκάδες υποδομές αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων του Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της νύκτας διεξήγαγε «πολλά πλήγματα μεγάλου εύρους» εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, καθώς η σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών εισέρχεται στην πέμπτη ημέρα της.

«Στη διάρκεια πληγμάτων στοχοθετήθηκαν δεκάδες υποδομές αποθήκευσης και εκτόξευσης πυραύλων εδάφους- εδάφους», όπως και «εκτοξευτήρες πυραύλων εδάφους- αέρος και χώροι αποθήκευσης drones» στο δυτικό Ιράν, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί δήλωσε: «Αυτή η επίθεση αποτελεί το αποκορύφωμα της δειλίας: αυτοί (σ.σ. οι Ισραηλινοί) δεν μπορούν να κερδίσουν μια πραγματική μάχη και επιτίθενται σε ένα μη στρατιωτικό κτίριο που λέει την αλήθεια».

09:15 Ισραήλ: Όλες οι εγκαταστάσεις διύλισης της Χάιφα έκλεισαν μετά την ιρανική επίθεση

Καπνός αναδύεται μετά από ιρανικό πύραυλο που χτύπησε διυλιστήριο πετρελαίου στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, νωρίς την Τρίτη (17/06).

Ο ισραηλινός όμιλος Bazan, που εδρεύει στη Χάιφα στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/6) το κλείσιμο όλων των εγκαταστάσεων διύλισης, μετά από μια ιρανική επίθεση που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

09:07 Εκατοντάδες Ιρανοί εγκαταλείπουν την Τεχεράνη

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, δείχνουν χιλιάδες Ιρανούς να εγκαταλείπουν την Τεχεράνη, με τα αυτοκίνητα στους δρόμους να έχουν δημιουργήσει ουρές χιλιομέτρων.

OVER 10 MILLION PEOPLE IN TEHRAN AT 3AM ARE BEING ORDERED TO LEAVE THEIR HOUSES “IMMEDIATELY” BY A POST ON SOCIAL MEDIA BY THE POTUS



Pure evil. pic.twitter.com/CZQ1Qdle09