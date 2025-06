Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή και όλα δείχνουν πλέον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μείνουν αμέτοχες στη σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ.

Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο υπό τον πρόεδρο Τραμπ για να ληφθεί απόφαση για τα επόμενα αμερικανικά βήματα στη Μέση Ανατολή, ενώ νωρίτερα μετά το Nimitz, οι ΗΠΑ στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή.

Μάλιστα, ο πρόεδρος Τραμπ, λίγο πριν την έναρξη της έκτακτης σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ξεκαθάρισε ότι «έχουμε τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από το Ιράν».

Όπως υποστήριξε, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη διαθέτει εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης και αμυντικό εξοπλισμό σε μεγάλη ποσότητα, τα αμερικανικά συστήματα υπερέχουν ξεκάθαρα.

«Το Ιράν είχε καλά συστήματα εντοπισμού και άλλα αμυντικά μέσα, και μάλιστα σε αφθονία, αλλά δεν συγκρίνονται με αυτά που έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τις καλές παλιές Ηνωμένες Πολιτείες».



Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως οι Αμερικανοί γνωρίζουν πού κρύβεται ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο δεν θα τον εξουδετερώσουν ακόμα, καθώς «δεν θέλουμε οι πύραυλοι να πλήξουν αμάχους».

«Ξέρουμε ακριβώς πού κρύβεται ο αποκαλούμενος «Ανώτατος Ηγέτης». Είναι εύκολος στόχος, αλλά είναι ασφαλής εκεί - Δεν πρόκειται να τον εξουδετερώσουμε (να τον σκοτώσουμε!), τουλάχιστον όχι προς το παρόν. Αλλά δεν θέλουμε πυραύλους κατά αμάχων ή Αμερικανών στρατιωτών. Η υπομονή μας εξαντλείται. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ενώ σε επόμενη ανάρτησή του, τον κάλεσε να «παραδοθεί άνευ όρων».



Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε νέες κινήσεις με στόχο τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βανς υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει «εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται για οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό», προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ενδέχεται να κρίνει αναγκαία τη λήψη επιπλέον μέτρων για να σταματήσει ο εμπλουτισμός του ιρανικού ουρανίου».

Look, I'm seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there's a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:



