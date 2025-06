Τρία τάνκερ συγκρούστηκαν ανοιχτά στο Στενό του Ορμούζ (pics)

Η ακτοφυλακή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι απομάκρυνε 24 μέλη πληρώματος από το πετρελαιοφόρο ADALYNN, έπειτα από σύγκρουση δύο πλοίων στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

Ένα πλοίο συγκρούστηκε με δύο άλλα που έπλεαν κοντά στο Στενό του Ορμούζ, την Τρίτη, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Το περιστατικό γνωστοποιήθηκε αφότου η βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Ambrey ανέφερε συμβάν στα ανοικτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Νωρίτερα, , η βρετανική εταιρεία ναυτιλιακής ασφάλειας Ambrey είχε αναφέρει περιστατικό σε απόσταση 22 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Khor Fakkan, στα ΗΑΕ, διευκρινίζοντας ότι η αιτία του συμβάντος δεν σχετίζεται με ζητήματα ασφάλειας.

Photos are currently circulating which appear to show three ships on fire off the coast of Iran in the Gulf of Oman, near the Strait of Hormuz. NASA’s Fire Information for Resource Management System (FIRMS) Map appearing to confirm three fires in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/fXfHGN5jRN