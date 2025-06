Σε εξέγερση καλεί το Ιράν ο εξόριστος γιος του Σάχη - «Καταρρέει το καθεστώς»

Ο Ρεζά Παχλαβί — εξόριστος γιος του έκπτωτου μονάρχη του Ιράν — κάλεσε σε εξέγερση στο Ιράν, δηλώνοντας ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία έχει τελειώσει και καταρρέει».

Όπως αναφέρει το CNN, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X την Τρίτη, ο Παχλαβί ανέφερε:

«Το μόνο που χρειάζεται είναι μια γενική εξέγερση για να μπει, για πάντα, ένα τέλος σε αυτόν τον συλλογικό εφιάλτη».

«Τώρα είναι η στιγμή να σταθούμε όρθιοι. Η στιγμή να πάρουμε πίσω το Ιράν. Όλοι μαζί», τόνισε.

Απευθυνόμενος σε όσους φοβούνται τις συνέπειες από μια ενδεχόμενη κατάρρευση του καθεστώτος, δήλωσε:

«Μην ανησυχείτε για την επόμενη μέρα μετά την πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν δεν θα μπει σε περίοδο αστάθειας ή εμφυλίου πολέμου».

My Fellow Countrymen,



The Islamic Republic has reached its end and is in the process of collapsing. Khamenei, like a frightened rat, has gone into hiding underground and has lost control of the situation. What has begun is irreversible. The future is bright, and together, we… https://t.co/XEyL5IM05t