Οι ΗΠΑ μεταφέρουν μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή - Μαίνεται ο πόλεμος Ισραήλ-Ιράν

Περαιτέρω μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή αναπτύσσει ο αμερικανικός στρατός και παρατείνει την ανάπτυξη άλλων πολεμικών αεροσκαφών, ενισχύοντας τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή καθώς μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Αυτό δήλωσαν τρεις Αμερικανοί αξιωματούχοι, ένας από αυτούς δήλωσε ότι οι αναπτύξεις περιλαμβάνουν μαχητικά αεροσκάφη F-16, F-22 και F-35.

Σύμφωνα με το Reuters, δύο από τους αξιωματούχους τόνισαν τον αμυντικό χαρακτήρα της ανάπτυξης των μαχητικών αεροσκαφών, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βλημάτων.

Στο μεταξύ, ο Αμερικάνος πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι «έχουμε τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από το Ιράν». Όπως υποστήριξε, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη διαθέτει εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης και αμυντικό εξοπλισμό σε μεγάλη ποσότητα, τα αμερικανικά συστήματα υπερέχουν ξεκάθαρα.

«Το Ιράν είχε καλά συστήματα εντοπισμού και άλλα αμυντικά μέσα, και μάλιστα σε αφθονία, αλλά δεν συγκρίνονται με αυτά που έχουν σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Κανείς δεν το κάνει καλύτερα από τις καλές παλιές Ηνωμένες Πολιτείες».

Με τη σειρά του, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε νέες κινήσεις με στόχο τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βανς υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει «εμπλουτίσει ουράνιο σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από αυτά που απαιτούνται για οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό», προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «ενδέχεται να κρίνει αναγκαία τη λήψη επιπλέον μέτρων για να σταματήσει ο εμπλουτισμός του ιρανικού ουρανίου».

