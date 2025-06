IDF: Πλήγματα σε εκτοξευτήρες πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και ραντάρ στο Ιράν (vid)

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε μια σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με τις IDF.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι μαχητικά αεροσκάφη χτύπησαν δεκάδες εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων και άλλες εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, από το πρωί, η IDF αναφέρει ότι χτύπησε συστήματα αεροπορικής άμυνας και ραντάρ στο δυτικό Ιράν.

