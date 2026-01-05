Ερντογάν σε Τραμπ για τον Μαδούρο: Να μην επικρατήσει αστάθεια στη Βενεζουέλα
AP Photo/Burhan Ozbilici
AP Photo/Burhan Ozbilici

Ερντογάν σε Τραμπ για τον Μαδούρο: Να μην επικρατήσει αστάθεια στη Βενεζουέλα

05/01/2026 • 20:23
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
05/01/2026 • 20:23
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία ότι η Βενεζουέλα δεν πρέπει να παρασυρθεί σε αστάθεια μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολάς Μαδούρο.

Μιλώντας μετά από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Ερντογάν είπε επίσης ότι η Άγκυρα θα σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας.

Είπε ότι ο Μαδούρο και ο λαός της Βενεζουέλας έχουν δείξει στο παρελθόν ότι είναι φίλοι του τουρκικού έθνους και ότι η παραβίαση της κυριαρχίας των χωρών και των διεθνών νόμων μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά παγκόσμια προβλήματα.

Ο Ερντογάν είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η βασισμένη σε κανόνες διεθνής τάξη.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ
ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ

Διαβάστε Περισσότερα