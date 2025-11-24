Ερντογάν σε Πούτιν: Η Άγκυρα είναι έτοιμη να μεσολαβήσει για τις άμεσες επαφές Ρωσίας - Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με φόντο το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν σημείωσε ότι οι προτάσεις αυτές, στην εκδοχή με την οποία τις εξετάσαμε, ευθυγραμμίζονται με τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη ρωσοαμερικανική σύνοδο στην Αλάσκα και, κατ’ αρχήν, μπορούν να αποτελέσουν βάση για μια τελική ειρηνική διευθέτηση», ανέφερε η ρωσική προεδρία, κάνοντας αναφορά στη συνάντηση Πούτιν–Τραμπ τον Αύγουστο.

«Επαναβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον της ρωσικής πλευράς για μια πολιτική και διπλωματική λύση της ουκρανικής κρίσης.»

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, o Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι είναι έτοιμος να στηρίξει τη διαδικασία με κάθε τρόπο και προσέφερε εκ νέου την Κωνσταντινούπολη — όπου οι δύο πλευρές είχαν πραγματοποιήσει τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών νωρίτερα μέσα στη χρονιά — ως τόπο διεξαγωγής, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.

«Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει σε οποιαδήποτε διπλωματική πρωτοβουλία και σχέδιο, που πρόκειται να διευκολύνει την επαφή ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα», τόνισε ο Ερντογάν στον Πούτιν στο πλαίσιο της τηλεφωνικής του επικοινωνίας.

Την ίδια ώρα, οι δύο πρόεδροι, μεταξύ πολλών θεμάτων, συζήτησαν για ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες τους.