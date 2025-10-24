Ερντογάν: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την απόκτηση Eurofighter Typhoon από την Τουρκία

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πραγματοποίησε συνομιλίες σχετικά με το σχέδιο της Τουρκίας να προμηθευτεί μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon από το Κατάρ και το Ομάν κατά τη διάρκεια περιφερειακής περιοδείας στον Κόλπο, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις προχωρούν ομαλά.

Το Reuters ανέφερε την Τετάρτη ότι η Άγκυρα είχε προτείνει στους Ευρωπαίους συμμάχους της και στις Ηνωμένες Πολιτείες τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να προμηθευτεί γρήγορα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη, εν μέσω συνομιλιών για την αγορά 40 Eurofighter Typhoons, καθώς και αμερικανικών F-16 και F-35, και ενώ ο Ερντογάν πραγματοποιεί περιφερειακή περιοδεία στο Κουβέιτ, το Κατάρ και το Ομάν.

Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα είπε ότι, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που βρίσκεται σε τελικό στάδιο με τη Βρετανία για τα Typhoon, η Τουρκία θα λάβει αμέσως 12 από αυτά, αν και ελαφρώς μεταχειρισμένα, από προηγούμενους αγοραστές, το Κατάρ και το Ομάν, για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες της.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το τελευταίο σκέλος της περιοδείας του στον Κόλπο στο Ομάν, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις συνομιλίες με το Κατάρ και το Ομάν για την προμήθεια και ότι οι συζητήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν «πολλές τεχνικές λεπτομέρειες», κινούνται σε «θετική κατεύθυνση».

«Θέλουμε να τις ολοκληρώσουμε γρήγορα και, με τη βοήθεια του Θεού, να κάνουμε την Πολεμική Αεροπορία μας πολύ πιο ισχυρή. Η Πολεμική Αεροπορία μας θα γίνει πολύ πιο ισχυρή με αυτά τα αεροσκάφη», δήλωσε, σύμφωνα με το κείμενο των σχολίων του που κοινοποίησε το γραφείο του.