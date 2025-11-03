Έρευνα NatCen: Οι Βρετανοί πολίτες έχουν σκληρότερη στάση απέναντι στη μετανάστευση από τους Αμερικανούς

Οι πολίτες στη Μεγάλη Βρετανία είναι λιγότερο πιθανό, σε σχέση με τους Αμερικανούς πολίτες, να θεωρούν ότι η πολυπολιτισμικότητα ενισχύει την κοινωνία και περισσότερο πιθανό να έχουν πιο σκληρή στάση απέναντι στη μετανάστευση, σύμφωνα με έρευνα.

Τα συμπεράσματα της έρευνας δείχνουν ότι η άποψη που θέλει τη Βρετανία να είναι περισσότερο φιλελεύθερη σε σχέση με την Αμερική δεν αληθεύει σε όλα τα ζητήματα.

Το Εθνικό Κέντρο για την Κοινωνική Έρευνα (NatCen) συμπέρανε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι του ευρωσκεπτικιστικού Κόμματος Μεταρρύθμισης (Reform UK) στη Βρετανία είναι πιθανότερο, σε σχέση με τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, να πρεσβεύουν ότι οι μετανάστες που κατοικούν παράνομα στη χώρα τους θα πρέπει να απελαύνονται.

Ενώ επτά στους δέκα υποστηρικτές του Τραμπ έχουν την ίδια άποψη, το αντίστοιχο ποσοστό για τους ψηφοφόρους του Reform UK είναι σχεδόν οκτώ στους δέκα (79%).

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι επιθυμούν να «κατανοήσουν καλύτερα με ποιο τρόπο οι απόψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκρίνονται με εκείνες στις ΗΠΑ και τις διαστάσεις της πόλωσης στις δύο χώρες».

Η έρευνα διαπίστωσε ότι 42% των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμούν ότι θα πρέπει να καταβάλλονται νομικές προσπάθειες για την απέλαση των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα χωρίς άδεια σε σύγκριση με τις ΗΠΑ που το αντίστοιχο ποσοστό είναι 33%.

Ενώ σχεδόν τα δύο τρίτα (64%) των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ θεωρούν ότι η πολυπολιτισμικότητα ενισχύει την κοινωνία μόνο περίπου οι μισοί (49%) στο Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνούν με αυτό.

Τα ποσοστά ήταν παρόμοια όσον αφορά το πόσο ανοιχτή είναι η χώρα τους σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, με το 63% στις ΗΠΑ να πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την εθνική ταυτότητα, αλλά μόνο το 49% των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο να νιώθουν έτσι.

Ο Άλεξ Σκολς, διευθυντής έρευνας στο NatCen, δήλωσε: «Η ιδέα ότι η Βρετανία είναι κοινωνικά πιο φιλελεύθερη από την Αμερική δεν ισχύει σε όλα τα ζητήματα».

«Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφώς πιο φιλελεύθερο σε ζητήματα που σχετίζονται με την οικογένεια, τη σεξουαλικότητα και τη θρησκεία, οι στάσεις απέναντι στη μετανάστευση και την πολυπολιτισμικότητα δείχνουν το αντίθετο μοτίβο».

«Στο Ηνωμένο Βασίλειο το εντονότερο χάσμα αφορά τη μετανάστευση και την εθνική ταυτότητα, στις ΗΠΑ αφορά κοινωνικά ζητήματα και τον ρόλο της κυβέρνησης. Αυτές οι διαφορές θα διαμορφώσουν την πολιτική συζήτηση και στις δύο πλευρές τα επόμενα χρόνια», είπε ο ίδιος.

Όσον αφορά ζητήματα όπως η άμβλωση, η αντισύλληψη και ο γάμος ατόμων του ίδιου φύλου, οι πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκαν να είναι πιο φιλελεύθεροι στις απόψεις τους.

Η συντριπτική πλειονότητα (92%) των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι η ευρεία διαθεσιμότητα της αντισύλληψης είναι καλή για την κοινωνία, σε σύγκριση με το 78% στις ΗΠΑ, και ενώ περίπου έξι στους 10 (59%) ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύουν ότι η νομιμοποίηση του γάμου ατόμων του ίδιου φύλου είναι καλή για την κοινωνία, μόνο περίπου το ένα τρίτο (34%) το υποστήριξε στις ΗΠΑ.

Παρότι το 86% των ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι η άμβλωση θα πρέπει να είναι νόμιμη σε όλες ή στις περισσότερες περιπτώσεις, λιγότεροι από τα δύο τρίτα (63%) απάντησαν το ίδιο στις ΗΠΑ.

Οι ψηφοφόροι του Reform UK είχαν μια πιο φιλελεύθερη άποψη για την άμβλωση, με το 82% να πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι νόμιμη σε όλες ή στις περισσότερες περιπτώσεις, σε σύγκριση με το 35% των υποστηρικτών του Τραμπ.

Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 16 ετών και άνω συμμετείχαν στην έρευνα τον Ιούνιο του 2025, στους οποίους τέθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις με περισσότερους από 8.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ ηλικίας 18 ετών και άνω που συμμετείχαν στην έρευνα τον Απρίλιο του 2024. Και οι δύο αξιολογήθηκαν ως αντιπροσωπευτικοί του πληθυσμού της αντίστοιχης χώρας τους.