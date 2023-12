Πράγα: Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο τρομοκρατικού χτυπήματος - Η ταυτότητα του δράστη (pics&vids)

Ένας 24χρονος φοιτητής σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο περίβλεπτο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα και λίγο μετά βρέθηκε νεκρός στον ίδιο χώρο, ανακοίνωσαν οι αρχές, που έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο να επρόκειτο για μια επίθεση «διεθνούς τρομοκρατίας».

Σύμφωνα με τις Αρχές της Τσεχίας, μεταξύ των νεκρών είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος αυτοκτόνησε. Κατά πληροφορίες πρόκειται για φοιτητή του Πανεπιστημίου και ονομάζεται Ντέιβιντ Κόζακ.

The shooter from Prague Charles University is named David Kozak. Preliminarily, he shot and killedthree people and injured 20 others. Afterwards, he took his own life. https://t.co/qaLU9veEz2 pic.twitter.com/2eEXjThPXS

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με βαρύ οπλισμό, κινητοποιήθηκαν όταν ξεκίνησε η επίθεση, στο ιστορικό κέντρο της τσεχικής πρωτεύουσας. Πολλά κτίρια εκκενώθηκαν και ζητήθηκε από τους κατοίκους να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Η επίθεση σημειώθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, πολύ κοντά σε σημαντικά τουριστικά αξιοθέατα, όπως η Γέφυρα του Καρόλου, του 14ου αιώνα.

«Τίποτα δεν υποδηλώνει ότι το έγκλημα συνδέεται με διεθνή τρομοκρατία», είπε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Εσωτερικών Βιτ Ράκουσαν.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που ανακοίνωσε ο αρχηγός της τσεχικής αστυνομίας Μάρτιν Βόντρασεκ, 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 24 τραυματίστηκαν. Οι εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Βόντρασεκ είπε στους δημοσιογράφους ότι αστυνομικοί αναζητούσαν τον 24χρονο προτού εκείνος να εξαπολύσει την επίθεσή του στο πανεπιστήμιο, όταν βρέθηκε νεκρός ο πατέρας του στο χωριό Χόστουν, στα δυτικά της Πράγας. Ο νεαρός άνδρας «έφυγε για την Πράγα, λέγοντας ότι ήθελε να αυτοκτονήσει», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Οι Αρχές άφησαν να εννοηθεί ότι ο 24χρονος σκότωσε τον πατέρα του.

Αστυνομικοί ερεύνησαν πρώτα το κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου ο φοιτητής επρόκειτο να παρακολουθήσει ένα μάθημα. Όμως εκείνος είχε πάει σε ένα άλλο, γειτονικό κτίριο και δεν τον βρήκαν εγκαίρως.

«Στις 13.59 λάβαμε τις πρώτες πληροφορίες για τους πυροβολισμούς» είπε ο Βόντρασεκ, προσθέτοντας ότι η μονάδα ταχείας επέμβασης έφτασε στον χώρο μέσα σε 12 λεπτά.

«Στις 14.20, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση μας είπαν ότι είδαν το ασάλευτο σώμα του δράστη», συνέχισε, προσθέτοντας ότι, με βάση μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, ο 24χρονος αυτοκτόνησε.

Επικαλούμενος μια έρευνα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ο Βόντρασεκ είπε ότι ο δράστης «εμπνεύστηκε» την επίθεση από μια «παρόμοια περίπτωση που σημειώθηκε στη Ρωσία το φθινόπωρο», χωρίς όμως να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άμεσος κίνδυνος», υπογράμμισε.

Νωρίτερα, σε βίντεο από το X, φαινόταν κόσμος να τρέχει πανικόβλητος.

