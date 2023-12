Κυρ. Μητσοτάκης για την επίθεση στην Πράγα: Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας

Συντετριμμένος δηλώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την είδηση της επίθεσης με τους 15 νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες στο κέντρο της Πράγας.

«Συντετριμμένος από την είδηση της φρικτής επίθεσης στην Πράγα. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι με τον λαό της Τσεχίας».

Devastated by the news of the atrocious attack in Prague. On behalf of the Greek people, I extend our deepest condolences to the families and loved ones of the victims, and our wishes for a speedy recovery to those injured. Our thoughts are with the people of Czechia.