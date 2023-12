Πυροβολισμοί στο Πανεπιστήμιο της Πράγας: 15 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (pics&vid)

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της Πράγας, έξω από το Πανεπιστήμιο του Καρόλου, όπως ανακοίνωσε η τσεχική αστυνομία.

Σύμφωνα με τις Αρχές της Τσεχίας, μεταξύ των νεκρών είναι και ο δράστης της επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αιματηρό περιστατικό συνέβη στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου του Καρόλου, που βρίσκεται στην πλατεία Γιαν Παλάχ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, ο δράστης είχε σκοτώσει νωρίτερα τον πατέρα του, ενώ η σορός του εντοπίστηκε μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών.

«Ολόκληρο το κτίριο εκκενώνεται αυτή τη στιγμή και υπάρχουν αρκετοί νεκροί και δεκάδες τραυματίες στο σημείο», ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία.

Σε φωτογραφίες από το Χ, φοιτητές φαίνονται να «κρέμονται» σε περβάζι του Πανεπιστημίου για να σωθούν.

«Με βάση τις αρχικές πληροφορίες μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες στο σημείο», ανέφερε σε προηγούμενη ενημέρωσή της η αστυνομία στην πλατφόρμα X.

Το πρακτορείο Reuters μεταδίδει ότι το Πανεπιστήμιο έχει στείλει μήνυμα στους φοιτητές και το προσωπικό να παραμείνουν στις θέσεις τους και να κλειδώσουν τα γραφεία, για λόγους ασφαλείας.

«Μείνετε στη θέση σας, μην πάτε πουθενά, αν βρίσκεστε στα γραφεία, κλειδώστε τα και τοποθετήστε έπιπλα μπροστά από την πόρτα, σβήστε τα φώτα», ανέφερε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς το προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Σε βίντεο από το X, φαίνεται κόσμος να τρέχει πανικόβλητος.

