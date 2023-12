Το μήνυμα του ΥΠΕΞ για την πολύνεκρη επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Πράγας

Βαθιά θλίψη για τη σημερινή πολύνεκρη επίθεση στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Επίσης, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών της Τσεχίας ευχαριστεί το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών και τονίζει πως «η υποστήριξή σας σημαίνει πολλά σε αυτή την τραγική περίοδο».

Όπως μεταδόθηκε νωρίτερα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την επίθεση ενόπλου φοιτητή σήμερα στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας.

Deeply saddened by the deadly attack tdy at #Prague University.



Our most sincere condolences to the families of the victims. We wish a swift recovery to the injured.@CzechMFA