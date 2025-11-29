Επίθεση με αυγό στον Ζορντάν Μπαρντελά σε δημόσια εκδήλωση - Συνελήφθη ένας 74χρονος

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά υπέγραφε βιβλία όταν δέχτηκε επίθεση από έναν ηλικιωμένο με αυγό.

Το βιβλίο του Μπαρντελά «Ce que veulent les Français» (Αυτό που θέλουν οι Γάλλοι) εκδόθηκε στις 29 Οκτωβρίου και σήμερα (29/11) ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού βρέθηκε στην Ταρν-ε-Γκαρόν.

Ενώ υπέγραφε βιβλία, ένας άνδρας έσπασε ένα αυγό στο κεφάλι του, σύμφωνα με το BFMTV.

Ο 74χρονος βρισκόταν στην ουρά όταν έριξε το αυγό. Σύμφωνα με την συνοδεία του Μπαρντελά, ο ίδιος είναι καλά και επανήλθε στον χώρο 20 λεπτά μετά την επίθεση.

Ο δράστης συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα. Έχει ήδη υποβληθεί μήνυση εκ μέρους του Ζορντάν Μπαρντελά και του κόμματός του.