Επικοινωνία Τραμπ - Μακρόν σχετικά με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε χθες, Τετάρτη, το βράδυ με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν για να τον ενημερώσει σχετικά με τις εξελισσόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ανέφεραν πήγες προσκείμενες στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο γάλλος πρόεδρος επέστησε την προσοχή του αμερικανού προέδρου στις εξελίξεις στον Λίβανο στις οποίες η Γαλλία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο πρόεδρος Μακρόν επικοινώνησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον κάλεσε να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο και να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους και να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ.