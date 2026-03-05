IDF: Χτυπήσαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό
IDF: Χτυπήσαμε κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό

05/03/2026 • 07:51
Τα κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό ήταν στόχος μιας σειράς αεροπορικών επιθέσεων που πραγματοποίησε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τους IDF.

Μεταξύ των στόχων ήταν ένα κέντρο διοίκησης που ανήκει στις αεροπορικές δυνάμεις της Χεζμπολάχ, το οποίο είναι υπεύθυνο για επιθέσεις με drones εναντίον του Ισραήλ.

«Τα κέντρα διοίκησης που χτυπήθηκαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από τη Χεζμπολάχ για την προώθηση και την εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον των στρατευμάτων του IDF και των ισραηλινών αμάχων», αναφέρει ο Ισραηλινός στρατός.

