Επικοινωνία Τραμπ με Πολωνό πρόεδρο, μετά τη ρωσική επίθεση με drones: Τι απαντά η Μόσχα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τις εξελίξεις μετά την κατάρριψη των ρωσικών drones από την Πολωνία, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος. Ο Τραμπ θα έχει αργότερα μέσα στην Τετάρτη επικοινωνία με τον Πολωνό πρόεδρο, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Λευκός Οίκος παρακολουθούν τις αναφορές από την Πολωνία και υπάρχει σχέδιο ο Πρόεδρος Τραμπ να μιλήσει με τον Πρόεδρο Ναβρότσκι σήμερα» ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Από την πλευρά του, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καταδίκασε την «ρωσική επιθετικότητα» και υπογράμμισε πως το NATO ήταν και παραμένει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα την Τετάρτη ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χέιλι, είχε συνάντηση με τους ομολόγους του από Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ουκρανία.

«Μετά τις σημερινές συζητήσεις μας, ζήτησα από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσουν τις επιλογές για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία», τόνισε ο Χέιλι.

Για «μυθεύματα» κάνει λόγο η Ρωσία

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε προηγουμένως το υπουργείο Άμυνας της χώρας διαψεύδουν αποτελεσματικά αυτό που χαρακτήρισε ως «μύθους» σχετικά με ρωσικά drones που εισέβαλαν σκόπιμα στο πολωνικό έδαφος.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα drones του είχαν πραγματοποιήσει μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά τόνισε ότι δεν υπήρχαν σχέδια για να χτυπηθούν στόχοι στην Πολωνία.

Το υπουργείο εξέφρασε επίσης την ετοιμότητά του να πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τΗΝ Πολωνία του για να αντιμετωπίσει το ζήτημα.