Επιχειρησιακές αλλαγές στο ΝΑΤΟ: Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την ενιαία ναυτική διοίκηση της Συμμαχίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραδώσουν δύο από τα επιχειρησιακά στρατηγεία του ΝΑΤΟ (Allied Joint Force Command, JFC) στους Ευρωπαίους συμμάχους τους και σε αντάλλαγμα θα πάρουν τη διοίκηση ενός τρίτου, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ευρωπαίους να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες όσον αφορά την ασφάλειά τους.

Όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές, οι ΗΠΑ θα αφήσουν στην Ιταλία τη διοίκηση του Γενικού Στρατηγείου της Νότιας Πτέρυγας που εδρεύει στη Νάπολη. Παραιτούνται επίσης υπέρ των Βρετανών από τη διοίκηση του JFC στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, που είναι αρμόδιο για τη Βόρεια Πτέρυγα.

Το τρίτο αρχηγείο, εκείνο του Μπρούσουμ, στην Ολλανδία, είναι αρμόδιο για την Ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και σήμερα διοικείται από Γερμανό αξιωματικό.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τη Marcom, την ενιαία ναυτική διοίκηση του ΝΑΤΟ που εδρεύει στο Νόρθγουντ της Βρετανίας.

Οι αλλαγές αυτές θα υλοποιηθούν σε μερικούς μήνες, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο διπλωμάτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, που ζήτησαν να μην κατονομαστούν. «Είναι καλή ένδειξη μιας πραγματικής μεταβίβασης ευθυνών», είπε η μία από αυτές τις πηγές.

Οι ΗΠΑ επαναβεβαιώνουν σε κάθε περίπτωση τον κεντρικό ρόλο τους στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Στο εξής θα έχουν την κεντρική διοίκηση και των τριών όπλων: των δυνάμεων Ξηράς (Landcom), του Ναυτικού (Marcom) και της Αεροπορίας (Aircom). Διατηρούν επίσης την Ανώτατη Συμμαχική Διοίκηση της Ευρώπης (Saceur), μια θέση στρατηγικής σημασίας, επικεφαλής της οποίας αναλαμβάνει πάντα, από την ίδρυση της Συμμαχίας, ένας Αμερικανός αξιωματικός.

Η πιο «πολιτική» θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ κατά παράδοση ανατίθεται πάντα σε Ευρωπαίο.