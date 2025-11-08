Επιχειρήσεις της Συρίας κατά του Ισλαμικού Κράτους ενόψει της επίσκεψης του Αλ-Σαράα στην Ουάσιγκτον

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε 61 εφόδους, συλλαμβάνοντας 71 άτομα και κατάσχοντας εκρηκτικά και όπλα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Al Ekhbariya.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται λίγο πριν από την επίσκεψη του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετάσχει σε σύνοδο του συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για τη δημιουργία στρατιωτικής παρουσίας σε αεροπορική βάση στη Δαμασκό, ώστε να υποστηρίξει τη συμφωνία ασφαλείας που διαμεσολαβεί μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, όπως δήλωσαν προηγουμένως έξι πηγές στο Reuters.

Επιπλέον, αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον αξιολογεί συνεχώς την απαραίτητη στρατιωτική της παρουσία στη Συρία για να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το Ισλαμικό Κράτος.