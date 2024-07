Γαλλικές εκλογές

Επεισόδια, κάποια σοβαρά, ξέσπασαν στο περιθώριο συγκεντρώσεων στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη χώρα, τις οποίες κέρδισε κάνοντας την έκπληξη η συμμαχία της αριστεράς Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ινστιτούτων δημοσκοπήσεων.

Στο Παρίσι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Place de la République, στο κέντρο της πρωτεύουσας, για να γιορτάσουν τη νίκη της συμμαχίας της αριστεράς στις πρόωρες εκλογές, καθώς διέψευσε τα προγνωστικά που ήθελαν την ακροδεξιά παράταξη Εθνικός Συναγερμός (RN) να επικρατεί (ήρθε τρίτη).

🚨 HAPPENING NOW 🚨 France 🇫🇷 CHAOS! 1am in France and the Far Left are still rioting. A week ago they were losing the election: they violently rioted. Today they win: they still violently riot. pic.twitter.com/eg8QCLImqF

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν χρήση δακρυγόνων, ενώ στήθηκαν επίσης φλεγόμενα οδοφράγματα.

Πολλά καταστήματα και τράπεζες στο κέντρο του Παρισιού είχαν αμπαρώσει τις βιτρίνες και τα παράθυρά τους, καθώς εκφράζονταν ανησυχίες για επεισόδια. Ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν είχε ανακοινώσει πως θα κινητοποιούνταν κάπου 30.000 αστυνομικοί χθες για να αποφευχθούν επεισόδια, 5.000 στο Παρίσι και προάστιά του.

Επεισόδια αναφέρθηκαν επίσης στη Λίλη (βόρεια) ανάμεσα σε ακροαριστερούς συγκεντρωμένους και αστυνομικούς, που έκαναν χρήση δακρυγόνων.

The Paris Olympics start in a few days, but this is how the streets look after tonight's riots by left-wing migrants celebrating the defeat of Marine Le Pen's party



France deserves this for ignoring all the warning signs

pic.twitter.com/tUs6Vdqbc0