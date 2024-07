Τουσκ για εκλογές στη Γαλλία: Απογοήτευση για Μόσχα, ανακούφιση για Κίεβο

Υπάρχει «ενθουσιασμός» στο Παρίσι, «απογοήτευση» στη Μόσχα και «ανακούφιση» στο Κίεβο, ήταν το σχόλιο του πρωθυπουργού της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls για τις γαλλικές εκλογές.

Σε ανάρτησή του ο Τουσκ σημειώνει ακόμα ως προς το αποτέλεσμα ότι είναι «Αρκετά για να είμαστε χαρούμενοι στην Βαρσοβία».

